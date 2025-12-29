В Ивановской области готовность завода производству котлов составляет 85%

Общая сумма вложений составит 1,2 млрд рублей

ТАСС, 29 декабря. Строительство завода по производству водогрейных котлов завершается в Ивановской области, готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ивановской области завершается строительство завода по производству котлов. Завершающие работы: Монтаж инженерных систем, отделка 2-3 этажей административного-бытового корпуса, готовность объекта - 85 %. Поставлено и смонтировано 90% производственного оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по строительству завода для производства промышленных и бытовых котлов "Брокс" в Фурманове включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ивановской области, который реализуется в рамках программы импортозамещения. Общая сумма вложений составит 1,2 млрд рублей.

Как подчеркнула генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций в регион Юлия Туманова, инвестору оказана комплексная поддержка на федеральном и региональном уровнях. "На этапе строительства инвестор воспользовался программой промышленной ипотеки, земельный участок выделен в аренду без проведения торгов. Благодаря Фонду развития промышленности по льготной ставке приобретено оборудование. Все эти меры поддержки дали возможность быстрого старта и, конечно же, отразились на бизнес-планах компании", - отметила Туманова.