Анохин: образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск" продолжат в 2026 году

Обучение военнослужащих продлится до июня 2026 года, после успешной защиты дипломов выпускникам предложат места для трудоустройства

ТАСС, 16 января. В наступившем 2026 году продолжается реализация образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил в своем канале в Max губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Курсанты уже прошли два обучающих модуля. Следующий запланирован с 13 по 22 февраля. Сейчас участники программы приступили к новому этапу стажировок, которые теперь организованы и на новых площадках для получения более широкого практического опыта. Также бойцы продолжают проходить онлайн-курсы и работают со своими наставниками и экспертами по личностно-профессиональному развитию", - написал он.

Обучение военнослужащих продлится до июня 2026 года. После успешной защиты дипломов выпускникам будут предложены места для трудоустройства.

В пресс-службе облправительства напомнили, что на Смоленщине также реализуют отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования. Им заинтересовались порядка 100 ветеранов специальной военной операции. Большинство пожелали обучаться в вузах и учреждениях СПО, некоторые уже приступили к обучению в вузах и ссузах Смоленской области. Есть бойцы, желающие отрыть свое дело, также они обращаются с просьбой помочь в трудоустройстве. Работа с ними ведется индивидуально, рассказали в пресс-службе.

Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" - часть федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Задача проекта - подготовка управленцев из числа участников СВО.