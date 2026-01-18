Ямальские депутаты приняли участие в торжественном открытии Года здоровья в регионе

В рамках губернаторской инициативы в стадии проектирования и активного строительства по всему Ямалу находится около 30 медицинских объектов

Редакция сайта ТАСС

© Виктория Еленова/ Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

ТАСС, 18 января. В Новом Уренгое состоялась торжественная церемония открытия Года здоровья на Ямале, объявленного ранее губернатором Дмитрием Артюховым. В мероприятии, собравшем около 1500 жителей и гостей автономного округа, активное участие приняли депутаты ямальского парламента, сообщают в пресс-службе законодательного собрания округа.

"Ямал славится людьми сильными духом, настоящими северянами. Год здоровья - это время возможностей для жителей: новые медучреждения, спортплощадки, меры поддержки активного образа жизни для всех возрастов. Уверен, этот год принесет ощутимые улучшения здоровья тысячам ямальцев", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания ЯНАО Сергея Ямкина.

В парламенте отметили, что торжественное открытие стало началом масштабной программы инициатив, посвященных теме здоровья. "Новоуренгойцы и гости города могли пройти медицинские консультации терапевта, воспользоваться экспресс-тестами для оценки состояния организма, посетить мастер-классы по оказанию первой помощи, принять участие в интерактивных занятиях по здоровому образу жизни, продегустировать блюда правильного питания. Для самых активных зрителей была организована спортивная программа и развлекательные игры", - рассказали в пресс-службе.

О Годе здоровья

Год здоровья на Ямале планируется провести по четырем ключевым направлениям: развитие физической культуры и системы здравоохранения в рамках блока "Здоровье ямальцев", укрепление общественных связей и культуры взаимопомощи в направлении "Здоровье общества", формирование комфортной и экологически безопасной среды в рамках "Здоровья территории", а также развитие образования и инноваций по направлению "Здоровье будущего". В рамках инициативы запланировано более 600 мероприятий по округу, включая фестивали добровольцев, всероссийские олимпиады школьников, международные спортивные соревнования и благотворительные забеги.

В пресс-службе отмечают, что практическим воплощением инициативы станет масштабное строительство и модернизация медицинской инфраструктуры: в Тарко-Сале возводится новый детский медцентр, в Ноябрьске - самая большая в регионе поликлиника на 1400 посещений в сутки, в Коротчаево - участковая больница со своей лабораторией, операционной и стационаром. В Тазовском готовится к открытию новое инфекционное отделение, достраивается противотуберкулезный корпус и возводится стационар, что позволит полностью сформировать медгородок в капитальных зданиях. Всего в стадии проектирования и активного строительства по всему Ямалу находится около 30 медицинских объектов, включая педиатрию в Губкинском и поликлиники в Муравленко и южной части Нового Уренгоя.

Об инициативе посвятить 2026 год в ЯНАО вопросам здоровья заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ноябре 2025 года во время общения с врачами и пациентами в перинатальном центре Салехарда. Программа тематического года станет межведомственной.