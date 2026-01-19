Два инвестора получили статус первых резидентов ОЭЗ "Южноуральская" в Челябинской области

Реализация проектов позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Текслер

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 19 января. Два крупных инвестора получили статус первых резидентов особой экономической зоны "Южноуральская", созданной в Красноармейском муниципальном округе Челябинской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

"Эти проекты можно назвать флагманскими. Они будут задавать новый уровень для промышленности региона и страны. Реализация проектов позволит создать порядка 500 новых рабочих мест", - написал он.

Отмечается, что "Завод компонентов русских роботов" откроет высокотехнологичное производство робототехнических комплексов. Большинство операций предприятия будут выполнять роботы, а специалисты сосредоточатся на управлении и сложных задачах. Такие комплексы нужны в автомобильной и авиационной промышленности, электронике и медицине, добавил Текслер.

Второй резидент, "АВГ Газовое оборудование", начнет производить современные газовые баллоны. Они применяются для пожаротушения, в качестве перевозки и хранения автомобильного топлива, в пищевой промышленности и медицине.

"ОЭЗ "Южноуральская" стала важным драйвером развития Челябинской области. На этой площадке мы будем формировать полноценную производственную среду, в которой предприятия смогут не только выпускать продукцию, но и использовать разработки друг друга. Это потенциал для роста экономики и создания новых возможностей для жителей нашей области", - резюмировал глава региона.

Ранее в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отмечал, что за последние три года УрФО по результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата стабильно удерживает первое место среди федеральных округов. "В 2025 году почти все регионы показали положительную динамику, а Челябинская, Тюменская и Свердловская области вошли в топ-10. <…> У регионов Урала и Западной Сибири накоплено много успешных практик. Уверен, что координация усилий позволит сохранить динамику привлечения инвестиций", - сказал Жога.

Полпред напомнил, что президент России поставил задачу обеспечить рост объема вложений в основной капитал регионов к 2030 году не менее чем на 60% по отношению к уровню 2020 года.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что проекты на территориях особых экономических зон в России в целом реализуются, как правило, в установленные сроки. "Сейчас как раз как никогда важно продолжать все проекты, связанные с развитием особых экономических зон. <...> Нам очень важно вместе с регионами <...> не упустить время и работать над <...> потенциалом роста экономики, который в конечном итоге определяет, на какие цифры мы к 2030 году выйдем. <...> Очень активно <...> с регионами занимаемся поддержкой и развитием всех этих [направлений]", - сказал журналистам министр.