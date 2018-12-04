Делегация из китайского города Синин оценила инвестиционные возможности Ижевска

ИЖЕВСК, 4 декабря. /ТАСС/. В рамках развития международных связей столицу Удмуртии посетила официальная делегация города-побратима Синин (провинция Цинхай, Китайская Народная Республика), который с 2002 года связан с городом Ижевском отношениями побратимства. Возглавил делегацию заместитель председателя постоянной комиссии народного собрания города Синин господин Хан Шеньчай.

В состав делегации вошли представители народного правительства провинции Цинхай в Пекине, управления по международным и региональным связям города Синин, компании по водоснабжению города Синин. Целью их визита стала интенсификация экономического и инвестиционного сотрудничества между городами Синин и Ижевск.

За время пребывания в Ижевске представители зарубежной стороны приняли участие в презентации проекта "Умный город", обсудили за круглым столом перспективы дальнейшего сотрудничества, а также посетили индустриальный парк "Развитие".

Один из комплексов парка - "Металлургический", открытый в Ижевске в 2016 году, оснащен всей необходимой инфраструктурой для открытия собственного дела, размещения нового производства, в том числе и для иностранных компаний.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил: "Нам важно развивать сотрудничество, промышленное производство, привлекать на наши рынки потенциальных инвесторов. На территории этого парка уже работают около 50 резидентов, здесь создано все необходимое - оборудованы корпуса, подведены энергоресурсы. Кроме того, управляющим компаниям, работающим в статусе индустриальных парков, сегодня предоставляются налоговые льготы. Это хорошие условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса. И наши гости уже проявляют интерес, рассматривают для своих компаний возможность присутствия на ижевском рынке, открывать здесь производство, создавать рабочие места. Мы готовы им в этом содействовать. И уже сейчас в адрес муниципалитета поступило посетить индустриальные парки в Китае, перенять зарубежный опыт".

"Ижевск нам интересен с точки зрения развития международного сотрудничества, в том числе в производстве", - сказал Хан Шеньчай, заместитель председателя постоянной комиссии народного собрания города Синин. "В этом индустриальном парке созданы хорошие условия для размещения промышленных компаний. Думаю, в следующем году мы еще раз посетим ваш город, включив в состав делегации представителей бизнеса", - добавил он.

По итогам визита стороны договорились прилагать усилия к тому, чтобы создать все необходимые условия для дальнейшей активизации экономического и инвестиционного сотрудничества между городами.

Двусторонние отношения между городом Синин (провинция Цинхай, КНР) и городом Ижевском были установлены в 2001 году благодаря подписанию Соглашения о намерении подписания договора по установлению побратимских отношений.

13 мая 2002 года Ижевск и Синин обрели статус городов-побратимов, подписав Соглашение об установлении побратимских отношений.