Рашид Нургалиев: жители Карелии отмечают положительные изменения

К 100-летию Республики Карелия, которое будет отмечаться в 2020 году, значительные изменения ожидаются в отдаленных районах региона, моногородах и небольших поселках. Их развитием сегодня активно занимается правительство Республики, федеральные министерства и ведомства, а также крупные корпорации в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Для этого создана одна из рабочих групп Государственной комиссии, которую возглавляет заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.

В интервью агентству ТАСС Рашид Нургалиев рассказал о том, как преображается жизнь карельской глубинки.

— Рашид Гумарович, в 2020 году Карелия будет отмечать День Республики. Вы руководите одной из рабочих групп Государственной комиссии по подготовке к 100-летию региона. Какие задачи вы выполняете и какие изменения происходят в городах и районах этой части нашей страны?

— Основной задачей, поставленной руководством страны перед Государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, является координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, правительства Республики Карелия, государственных корпораций и организаций в целях создания условий для улучшения социально-экономической ситуации, повышения уровня и качества жизни граждан и комплексного развития региона.

Республика Карелия, являясь приграничным регионом, имеет важное стратегическое значение для России с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По ее территории проходит самая протяженная граница с Европейским союзом – 792 км.

За оставшееся время до юбилея уже очевидно, что определенные положительные результаты работы Госкомиссии достигнуты и жители Карелии это отмечают.

Из 18 городов и поселков городского типа Карелии 11 являются моногородами, а шесть из них относятся к категории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Такая высокая концентрация моногородов с существующими в них социально-экономическими проблемами, безусловно, оказывает влияние на общую обстановку в республике. Это вполне объяснимо, поскольку на территории этих муниципальных образований проживает почти четверть всего населения республики, а градообразующие предприятия монопрофильных образований выпускают до 80% всей производимой промышленной продукции.

— Карелия всегда была промышленным регионом. Актуально ли это утверждение применительно к современным условиям?

— Действительно, в Республике Карелия ранее было сконцентрировано большое количество промышленных предприятий преимущественно в обрабатывающих производствах (лесопромышленный и горнопромышленный комплексы), в машиностроении и пищевой промышленности, а также в сфере добычи полезных ископаемых. Выпускаемая промышленными гигантами (такими как "Петрозаводскбуммаш", Петрозаводский радиозавод, Кондопожский и Сегежский ЦБК, Онежский тракторный завод, Надвоицкий алюминиевый комбинат, Костомукшский ГОК и др.) продукция не только покрывала потребности СССР, но и экспортировалась, пополняя валютные запасы.

В постперестроечный период уровень социально-экономического развития в Республике Карелия стал неуклонно сокращаться.

Учитывая оставшуюся в "наследство" монопрофильную отраслевую структуру экономики, направили свои усилия именно на это направление, поскольку подъем промышленности неизбежно вызовет развитие и остальных сфер. Начиная с 2013 года созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов. Одновременно при участии Внешэкономбанка и Фонда развития моногородов был создан промышленный парк в поселке Надвоицы и образована территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы".

Завершается глубокая модернизация производства на Сегежском ЦБК. Данный инвестиционный проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Не допущена остановка одного из наиболее крупных градообразующих предприятий региона – целлюлозного завода "Питкяранта".

Положительно был решен вопрос об исключении малька радужной форели из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, что позволило увеличить в районах Карелии число предприятий ее выращивающих и соответственно значительно пополнить муниципальные бюджеты. Наряду с этим организована работа по усилению контроля за выловом водных биологических ресурсов, включая воспроизводство ценных видов рыбы (например, кумжи).

На территории Кемского муниципального района завершается строительство за счет средств созданного странами БРИКС Нового банка развития Белопорожских ГЭС. Строительство малых гидроэлектростанций мощностью 49,8 МВт с выработкой экологически чистой электроэнергии в объеме более 220 млн кВт часов в год позволит повысить надежность электроснабжения населения и предприятий региона.

Оказано содействие в реализации приоритетного проекта по созданию нового производства в городе Костомукше по выпуску клееного бруса, а также по переработке древесины и изготовлению пиломатериалов.

Проведена работа по снижению цены электроэнергии для потребителей Республики Карелия ниже уровня оптового рынка.

— К 100-летию Республики Карелия в Карелии планируется открыть новый аэровокзальный комплекс аэропорта Петрозаводск. Что изменится с вводом его в эксплуатацию?

— Для того, чтобы аэропортовой комплекс Петрозаводск соответствовал новым требованиям, и для расширения перспектив его развития была осуществлена реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса (реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона и мест стоянки воздушных судов, установка сплошного двухрядного периметрового ограждения), были построены и введены в эксплуатацию здания, укомплектованные всем необходимым оборудованием, аварийно-спасательные станции, а также службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Оснащение аэропорта современным навигационным оборудованием позволило повысить безопасность полетов и обеспечить возможность его всепогодной эксплуатации, а также сделать его соответствующим требованиям, предъявляемым для международных аэропортов. В результате воздушная гавань Карелии приобрела статус международного аэропорта и получила возможность принимать воздушные суда большей вместимости.

В настоящее время осуществляется дальнейшая реализация проекта по строительству аэровокзального комплекса и объектов инфраструктуры аэропорта.

— В этом году один из моногородов Республики стал известен далеко за пределами региона созданием федерального училища Олимпийского резерва в Кондопоге. Глубинка по-прежнему может дать стране выдающихся спортсменов? Какие еще примеры содействия развитию карельского спорта вы можете привести?

— Чтобы достичь высоких достижений в спорте, нужны хорошие наставники и условия для занятий спортом. В Кондопоге для подготовки сборных команд России и тренерских кадров такие условия уже были созданы. Материальную базу для училища Олимпийского резерва составили здание ледового дворца, многофункциональный зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, единоборствам, художественной гимнастике, отдельный зал для спортивной гимнастики, общежитие для проживания.

В единственное на Северо-Западе страны училище Олимпийского резерва в этом году уже поступили для обучения хоккею с шайбой ребята со всех уголков Карелии и из многих городов России, самый дальний из них – Хабаровск. При этом перечень видов спорта в дальнейшем планируется расширить – кроме хоккея, предполагается включить фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивную и художественную гимнастику.

Занятия физкультурой и спортом стали доступны в Петрозаводске и во всех районных школах Республики. В 23 сельских школах были осуществлены ремонт и реконструкция спортивных залов. Капитальный ремонт позволил придать новый импульс развитию детско-юношеской спортивной школы в Надвоицах, в которой занимается более 300 учащихся, а в школе при Петрозаводском дворце творчества детей и юношества был отремонтирован спортивный зал с душевыми комнатами и реконструирована крыша.

Футбольные поля, в том числе с искусственным покрытием, появились в Кеми, Костомукше и Питкяранта. В сельской школе поселка Чална построена баскетбольная площадка.

Объекты спортивной инфраструктуры Карелии пополнились новой очередью республиканского спортивного комплекса "Курган", а также физкультурно-оздоровительным комплексом в Суоярви.

Настоящей жемчужиной стал реализованный совместно с Федерацией спортивной гимнастики проект по созданию в Петрозаводске регионального центра спортивной гимнастики, который позволяет организовывать на его базе современный, результативный подготовительный процесс, проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования всероссийского уровня.

Специализированная крытая хоккейная площадка, соответствующая требованиям условий Крайнего Севера, построена в арктической зоне Карелии, в городе Кеми. В этом году завершается строительство аналогичной площадки и в городе Сегеже. Это позволит всем любителям хоккея с шайбой и, в первую очередь, детям не ездить за несколько сотен километров в другие города Республики, а порою и в Финляндию в спортивные сооружения с искусственным льдом, а тренироваться, проводить первенства и турниры различного уровня непосредственно по месту жительства.

Не забыта и богатая история развития карельского спорта – в Петрозаводске открыт музей спорта, а также появилась аллея Олимпийской славы Карелии.

Реализуются проекты "Самбо в школу", "Самбо в ГТО" и "Самбо в вузы".

— Для благополучной жизни, кроме работы с достойной зарплатой, досуга, образования, люди нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Есть ли она в Карелии?

— Долгие годы остро стоял вопрос доступности и качества получения населением первичной медико-санитарной помощи, особенно это касалось детей, лиц с ограниченными физическими возможностями и жителей пожилого возраста в отдаленных поселках и в приграничье.

Поэтому было принято решение об установке в отдаленных районах фельдшерско-акушерских пунктов. Одновременно за каждым ФАПом были закреплены специализированные автомашины скорой помощи.

— У многих россиян Карелия ассоциируется с территорией туризма, где расположены такие жемчужины нашей культуры, истории и духовности, как Кижи, Валаам. Какие шаги предпринимаются для развития туризма в регионе?

— Вы правы, Карелия, где великолепие первозданной природы соседствует с древними монастырями, – идеальное место для самых разных видов туризма. Здесь каждый найдет для себя занятия по душе – от активного отдыха и оздоровления до посещения объектов культуры и исторических памятников.

За последние четыре года отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Среди них Дом Ермолаева в деревне Рубчойла, в котором функционирует этнокультурный центр, Кемский музей Поморья, часовня Рождества Богородицы в деревне Маньга Пряжинского района и многие другие.

Осуществлена реставрация открытого и закрытого павильонов над источниками минеральных вод, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения "Первый русский курорт "Марциальные воды", открытого по указанию Петра I (1719 год).

Оказано содействие в восстановлении шедевра деревянного зодчества "Дом Сергеева", который в составе Архитектурного ансамбля Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В поселке Калевала отремонтировали памятник архитектуры – здание Дома инженера Моберга. Он является единственным сохранившимся зданием такого уровня на севере Карелии и представляет историко-архитектурную ценность как характерная для начала ХХ века жилая городская постройка, возведенная под влиянием идей финского национального романтизма. На базе Дома Моберга в настоящее время функционирует этнокультурный центр KALEVALATALO, основным направлением деятельности которого является сохранение памятника мировой культуры карелофинского эпоса – "Калевала". Таким образом была обеспечена возможность доступа к нему исследователей, ученых, жителей и гостей Республики Карелия, в том числе из Финляндии.

В Беломорском районе завершаем строительство нового защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов Карелии "Бесовы следки", которые, являясь частью Беломорских петроглифов, были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. Данные петроглифы отличаются многоплановостью и сюжетностью изображений и входят в число наиболее крупных наскальных изображений в Северной Европе. Они включены в Предварительный список потенциальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и для закрепления этого статуса необходимо завершить реконструкцию защитного павильона, который был простроен в 1968 году в ходе строительства Выгоостровской ГЭС и закрыт из-за аварийного состояния в 1990 году. Павильон "Бесовы следки" имеет ключевое значение для развития туризма как в Карелии, так и в России в целом, а его реконструкция позволит использовать данный уникальный объект для экскурсионного показа в круглогодичном режиме. Одновременно осуществляются работы по установке защитных экранов ограждения вдоль дороги Пушное – Беломорск.

Сейчас восстановливаем Сяндемский Успенский женский монастырь в Олонецком районе, основанный во второй половине XVI века преподобным Афанасием, учеником преподобного Александра Свирского. В 1941 году рядом с монастырем проходил оборонительный рубеж третьей Фрунзенской дивизии народного ополчения, и в результате перекрестного огня монастырские постройки были полностью разрушены.

За счет благотворительных средств были приобретены колокола для построенного храма, изготовлены кельи для проживания монахинь и хозяйственные постройки, ведется строительство духовно-просветительского центра.

Мы всегда рассматривали сферу туризма как один из драйверов развития Республики, поэтому оказывали поддержку различным проекта (например, Международным гонкам на собачьих упряжках KALEVALA, Международному фестивалю традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" и др.).

​​​​— Меняется, наверное, и внешний облик городов и поселков?

— Конечно. Осуществлено благоустройство скверов Петрозаводска, обустроены детские игровые и спортивные площадки.

В Костомукше во дворе средней школы установлен памятник А.С. Пушкину. В центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проведен ремонт, там появился автотранспорт, их обеспечили бытовой техникой, спортивным и музыкальным оборудованием.

— В следующем году, помимо юбилея Карелии, мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Какие достижения здесь есть и какая работа по данному направлению проводится?

— В центре Петрозаводска мы сформировали территорию воинской памяти возле уже существующего мемориального комплекса "Черный тюльпан". Изготовлены и установлены памятник Защитнику Отечества, памятник-обелиск участникам локальных конфликтов и Соловецкий крест, памятные бюсты командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза Василию Маргелову, Герою России Александру Калинину, памятник боевой машине-пехоте.

Открыты изготовленные в стиле северного деревянного зодчества Храм во имя святого великомученика Илии Пророка и колокольня со звонницей, возведенные в честь жителей Республики Карелия, погибших в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе и в зонах локальных конфликтов. Здесь же создали аллею Памяти воинов-интернационалистов, высадив 140 голубых елей по числу погибших солдат и офицеров.

В Беломорске установлен памятник "Воину-освободителю".

В Сегеже установили памятник, посвященный подвигу медицинских работников военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны. Сегежа был городом-госпиталем, где дислоцировалось более 16 эвакуационных и полевых подвижных госпиталей. Медикам Карельского фронта и его тыла удалось вернуть в строй более 80% раненых солдат и офицеров.

По решению Государственной комиссии реализуется еще один проект – создается музей Карельского фронта в Беломорске. Здание штаба Карельского фронта сохранилось, но требует серьезной реконструкции. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется в 2020 году. Его основу составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные поисковыми организациями. Будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. Кроме того, планируется, что Минобороны России предоставит военную технику, прошедшую процедуру демилитаризации.

Отдельно хотел бы остановиться на открытом воинском мемориале на месте братского захоронения защитников Кировской железной дороги, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

На станции Раменцы Октябрьской железной дороги на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия в братскую могилу захоронения проводились как в период Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время путем подзахоронения из разрозненных воинских могил погибших воинов. И если первоначально предполагалось увековечение 1616 имен погибших воинов, то к моменту завершению работ на мемориале эта цифра составила без малого 3,5 тыс. персоналий.

Создавая мемориал, мы выполнили долг нашего поколения, которое благодарно своим отцам, дедам и прадедам за то, что более 70 лет назад они не пощадили своей жизни в самой страшной войне ХХ века, в борьбе с фашистской чумой.

По разным причинам на протяжении долгих лет прах павших воинов не был предан земле с заслуженным почетом и уважением. И теперь забытая братская могила стала воинским мемориалом – местом, где каждый может поклониться покоящимся здесь защитникам нашего Отечества.

— Рашид Гумарович, можете ли дать совет нашим читателям, которые захотят спланировать путешествие по Карелии, что и где лучше посмотреть? Как добираться?

— В Карелии практически в идеальном состоянии находятся федеральные дороги.

Специально для туристов на трассах "Кола", "Сортавала", "Вологда-Медвежьегорск" и на других дорогах республиканского значения установлены знаки туристической навигации. Так что мимо важнейших достопримечательностей не проедете.

Сегодня уже трудно представить, что еще несколько лет назад в Карелию не было регулярных авиарейсов, а теперь самолеты летают в Москву, Сочи, Симферополь, Архангельск.

Как я уже сказал, к юбилею будет построен и введен в эксплуатацию современный, комфортабельный и оснащенный новейшим оборудованием аэровокзальный комплекс пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час. Добро пожаловать.

— Обязательно приедем и увидим, что Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Карелии работала не зря.

— Государственная комиссия была создана указом президента России, ее возглавляет Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. В работе комиссии активно участвуют практически все федеральные министры, руководители ведомств, многие бизнес-структуры. Правительству Республики Карелия оказывается значительная поддержка по социально-экономическому развитию территории.

Не могу не отметить, что сделанное нашей рабочей группой было бы невозможно без оказываемой помощи, в том числе благотворительной, со стороны федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти различных субъектов, подразделений правительства Республики Карелия, государственных корпораций, организаций и физических лиц. Каждому мы искренне благодарны, поскольку без них не смогли бы достичь таких результатов.

Хотел бы подчеркнуть, что и сами жители могут также многое сделать для подготовки к юбилею. Начать нужно с малого – убрать мусор, обустроить газоны и цветники, обновить детские и спортивные площадки. Предлагаю вспомнить хорошие традиции проведения субботников и выйти сообща на улицы городов и поселков, организовать конкурс на лучший двор и микрорайон. 100-летие Карелии мы должны встретить в чистоте и уюте, в комфортных, благоустроенных и красивых городах.