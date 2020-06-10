Мэр ЗАТО Циолковский: интерес предпринимателей к городу вырос

ТАСС, 10 июня. На космодроме Восточный продолжается строительство второй очереди — стартового комплекса под "Ангару". Его планируется завершить к концу 2023 года. Как сообщил в интервью "Комсомольской правде" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в 2021 году необходимо начать работы по возведению стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты, чтобы осуществить ее первый пуск в 2028 году. О том, как вместе с космодромом развивается ЗАТО Циолковский и как он изменится до 2030 года, в интервью ТАСС рассказал мэр города Сергей Левицкий.

— В ноябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Циолковский в будущем может стать полигоном "применения самых современных технологий". Какие планы по развитию ЗАТО существуют?

— 24 января этого года было подписано распоряжение правительства РФ об утверждении долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития ЗАТО Циолковский до 2030 года. В рамках этого плана на развитие города будет направлено около 30 млрд рублей. В том числе на эти средства будет построено 286 тыс. кв. м жилья.

— Какую социальную инфраструктуру собираетесь строить?

— Мы планируем строительство спортивно-оздоровительного и банного комплексов, двух спортивных площадок, общеобразовательной школы на 825 человек, трех детских садов с бассейном на 230 мест каждый, а также комплекса зданий медико-санитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома Восточный и парка.

28 февраля прошел финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводился Минстроем России и наш город выиграл в этом конкурсе. Как результат, мы получим на строительство современного парка 45 млн рублей из федерального бюджета. На него мы запланировали выделить из своего бюджета 32 млн рублей и 43 млн из бюджета Амурской области. То есть общая сумма по строительству парка — 120 млн рублей.

— Когда начнется строительство парка?

— В этом году мы актуализируем проектно-сметную документацию, а с апреля следующего года начнем строить и ко дню рождения города (17 сентября нам исполнится 60 лет) парк будет построен.

У нас также будет построен современный дворец бракосочетания и универмаг. Мы ведем переговоры и уже в принципе есть договоренность: инвестор готов построить современный торговый центр на 1500 кв. м.

— Какие еще программы планируются для культурного досуга в городе? Будете открывать спортивные площадки?

— В новом парке будет культурная площадка для отдыха пожилых людей, отдельно будет спортивный модуль для молодежи, где будут размещены спортивные модули, скейтпарк. В целом, там будет много интересных модулей, современная концертная сцена и еще много интересных вещей.

— Какие изменения планируются в старой части города?

— Мы уделяем большое внимание старой части города, он был построен в 60-е годы, поэтому там многое требует изменений. Будут реконструированы дороги и инженерная инфраструктура. В старом городе 33 многоквартирных дома, все они требуют капитального ремонта как снаружи, так и внутри. Естественно эти работы также запланированы. Планируем интересные решения по ремонту фасадов этих домов — они будут красивые и современные. Облик старого города существенно изменится.

Мы проводим большую работу по благоустройству общественных и придомовых территорий старого города. Если дома в новой части, в микрорайоне "Звездный", изначально обустроены — есть детские площадки, малые архитектурные формы — есть где детишкам погулять, то старая часть города в этом серьезно отстает! Понимая, что эту ситуацию необходимо менять, благоустройство города происходит именно в старом микрорайоне.

В прошлом году мы построили сквер с фонтаном, это место стало излюбленным для многих жителей и гостей города. В сквере любят отдыхать пожилые люди, родители с детишками. Мы благоустроили тротуарные дорожки, вымостили их тротуарной плиткой на трех основных улицах старого города, до этого тротуаров в старой части города не было в принципе. Эту работу мы продолжаем и в этом году. Площадь культурно-досугового центра так же меняется. Площадь вымостили тротуарной плиткой, установили большой светодиодный экран, реконструируем стелу победы! Приступили к благоустройству территории дома 224 по улице Победы. Там будет установлена большая детская игровая площадка, спортивная площадка, уличные светильники, скамейки. Буквально через несколько дней начнется строительство аллеи в живописном районе города. Меняем старые рекламные конструкции на новые сити-форматы.

— Строящееся жилье предназначено только для сотрудников космодрома и обслуживающего персонала или любой желающий может купить квартиру в Циолковском?

— Купить можно, но только в старом городе и только то жилье, которое приватизировано, его очень мало. Практически все квартиры в нашем городе имеют статус служебного жилья. Квартиры в новых домах строятся для специалистов космодрома Восточный, врачей, учителей, воспитателей, сотрудники муниципальных учреждений и т. д.

— Смогут ли эти сотрудники приватизировать это жилье?

— В новом городе приватизировать жилье невозможно. Некоторая категория людей, могут перевести квартиры из служебного найма в социальный найм, а затем приватизировать. Но это возможно только для тех людей, которые попадают в соответствии с жилищным кодексом РФ под соответствующие критерии, например, малообеспеченные семьи.

— Ранее вице-премьер Юрий Трутнев говорил о существенных задержках в развитии города. Они сейчас ликвидированы?

— Темпы социально-экономического развития любого города зависят от многих факторов, и в первую очередь это финансирование. Сегодня у нас градообразующее предприятие — это космодром. Строится космодром — развивается город. Это, однозначно, одна связка. Сегодня я однозначно могу сказать, что город развивается. Нам уже многое удалось изменить и построить.

— В свое время правительство разрешило юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься деятельностью в сфере космоса в Циолковском с объектами космической инфраструктуры. Приходят ли в город предприниматели?

— Нет, таких предпринимателей у нас на сегодняшний день нет. Тех, которые бы работали в космической сфере.

— А в целом бизнесмены приезжают?

— На сегодняшний день интерес к городу со стороны предпринимателей возрос. Приезжают, интересуются, предлагают проекты. Мы не препятствуем в этом, у нас есть свободные земельные участки. Информация по ним размещена на сайте, и любой предприниматель может зайти, поучаствовать в конкурсе, взять в аренду земельный участок и начать вести там предпринимательскую деятельность.

Есть интерес построить заправочную станцию, сервис по обслуживанию автомобилей. Есть предприниматели, которые этим интересуются, и, наверное, возьмутся за это. Есть предприниматели, которых интересует изготовление тротуарной плитки, они понимают, что город будет благоустраиваться и эти объекты необходимы. Есть предприниматели, интересующиеся деревообработкой. У нас, кстати, есть старые производственные помещения, которые мы также готовы отдать этим частникам.

— Сейчас есть заправки?

— У нас нет заправочной станции, жителям приходится выезжать, чтобы заправить свою машину. В 2 км от нас есть заправочная станция.

— Вы сказали, что планируется строительство ЗАГСа. А где сейчас расписываются пары?

— В городе работает отдел ЗАГСа, это филиал областного ЗАГСа, небольшая комната в культурно-досуговом центре. Город растет, приезжает много молодых людей, поэтому современный дворец бракосочетания необходим!

— Мест в детском саду хватает?

— Сегодня мест хватает, детский сад рассчитан более чем на 650 мест, сейчас в трех корпусах 470 детей. По демографическому прогнозу, город должен вырасти к 2030 году до 18 тыс. человек, поэтому детские сады будут строиться.

— Планируется ли открытие филиалов вузов?

— Пока мы этот вопрос не рассматривали, так как нет необходимости. Мы сотрудничаем с нашим Амурским государственным университетом, в том числе дети по целевому назначению поступают в это учебное заведение.

— В прошлом году у вас открылась поликлиника. Насколько она сейчас используется, хватает ли специалистов, как планируете развивать, собираетесь ли подключать ли телемедицину?

— В целом, поликлиники сегодня достаточно. Есть проблема в узких специалистах из-за определенных нормативов по числу жителей города — если в нем проживают до 7 тыс., то ФМБА может привлечь, допустим, одного специалиста узкой направленности. Некоторых врачей они вообще не могут взять на работу сюда — не позволяют эти нормативы. Поэтому жителям Циолковского приходится выезжать в Благовещенск, Свободный, Белогорск. Но с ростом населения эта проблема отпадет.

Открывшаяся поликлиника самая современная. С ростом города, будут добавляться специалисты, планируется строительство еще одного корпуса в поликлинике.

— Медспециалистов в будущем планируете привлекать из других городов или растить своих — может быть, отправлять школьников учиться по целевому набору?

— Вы знаете, я на встрече со всеми старшеклассниками говорю, что, конечно же, хотелось бы, чтобы они отучились в вузах и вернулись в наш город. Конечно же, мы будем рассматривать эти программы целевого назначения.

— Какие мероприятия отменили в связи с эпидемией?

— Мы отменили ряд спортивных мероприятий, планировавшиеся ко Дню космонавтики ежегодные Гагаринские сборы, на которые приезжают около 400 детишек.

Также пришлось перенести открытие бассейна, который мы построили. Это бассейн с двумя ваннами, одна — большая в 25 м для взрослых, одна — ванна-лягушатник. Планировали открыть 28 марта, но мероприятие перенесли до особых распоряжений.

— Планируете в будущем приглашать в Циолковский известных звезд, например, на концерты?

— Приглашаем. К нам охотно приезжают коллективы из Амурской области, из центральных районов России. Недавно у нас выступал Московский театр современной комедии.

— Открыт ли уже в городе кинотеатр?

— Нет, пока не удалось. Это связано с тем, что в культурно-досуговом центре, где мы планируем открыть кинотеатр, в следующем году начнется реконструкция. После того, как его отремонтируют, откроем кинотеатр.

— Придуман ли герб и гимн города?

— Герб уже появился, раньше официального не было. Он утвержден Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. Мы направили документы на утверждение нашего флага и продолжаем работу по гимну: у нас есть уже три варианта, рабочая группа продолжает работать, никак мы не можем остановиться на одном из них. Свой вариант подготовила поэтесса Андрикова Ольга Александровна. Надеюсь, в ближайшее время эту работу завершим.

— А музыку тоже кто-то из местных написал?

— Музыку наложил на слова гимна один из преподавателей местной детской школы искусств.

Беседовала Екатерина Москвич