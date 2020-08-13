Омская область получит за 3 года более 2,1 млрд рублей на питание младшеклассникам

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит Омской области в течение трех лет более 2,1 млрд рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова.

"Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 млн рублей, в 2021 году — 850,5 млн рублей, а в 2022 году — 929,5 млн рублей", - цитирует пресс-служба Буркова.

В региональном Минобре ТАСС добавили, что еще более 117 млн рублей в 2020 году на питание младшеклассников направит бюджет региона. Всего с 1 сентября в Омской области бесплатной горячей едой в школах будет обеспечено около 101 тыс. детей.

Учебные учреждения региона технически полностью готовы к организации питания такого количества детей благодаря программе реновации школ, отметили в министерстве. Программа реализуется с 2018 года, ежегодно на нее выделяется не менее 200 млн рублей.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране -- не позднее 1 сентября 2023 года.