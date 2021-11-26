Россия направила в Казахстан субстанцию для создания 5 млн доз вакцин от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Россия направила в Казахстан субстанцию для производства пяти миллионов доз вакцин от коронавируса, что позволяет обеспечить проведение общенациональной вакцинации. Об этом сказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Мы с первого дня появления всемирной пандемии наладили сотрудничество. Наши вакцины "Спутник V" поставляются в Казахстан, налажено производство вакцины. Сейчас на пять миллионов вакцин мы направили субстанцию в Казахстан. Будет производиться вакцина. Это позволяет и нам внутри России, и у вас обеспечить такую общенациональную вакцинацию, достичь национального иммунитета против этого нового вызова", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, также страны оказывают друг другу помощь и в других вопросах. "Какие бы проблемы ни появлялись, мы всегда рядом, находим взаимодействие. Мы очень ценим и дорожим не только нашим стратегическим партнерством, но и нашими братскими связями", - отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на постоянные контакты на высшем уровне, а также активный диалог между парламентариями. "Есть хорошие результаты по экономике - по взаимному товарообороту мы выходим на рекордный уровень, несмотря на пандемию, по совместным проектам", - сказала сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что плодотворное сотрудничество России и Казахстана оказывает в целом влияние на атмосферу в СНГ, на укрепление Евразийского экономического союза.