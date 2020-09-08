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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице из-за COVID-19 достигло 4 933

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 933 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась.

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