Дед Мороз и оливье в номер. Как туристы в Крыму встретят Новый год

Антирекорды по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом в декабре регистрировали в Крыму практически ежедневно. В сутки — более 400 положительных тестов, если сложить вместе данные республики и города Севастополя. Однако туристы все равно едут на полуостров. Чтобы обезопасить жителей и гостей, власти регионов ввели на праздники дополнительные ограничения

Полного локдауна, которого так опасались отельеры и рестораторы, удалось избежать. В Крыму и Севастополе применили систему точечных запретов, чтобы как можно больше разобщить гостей, но не омрачить им праздники. Улицы городов и набережные сверкают новогодней иллюминацией, хотя Деда Мороза на них встретишь редко, а витрины баров и кафе гаснут в 22:00. Что можно и чего нельзя? Никто не запретит отобедать днем в ресторане Евпатории или прогуляться по набережной Судака, посетить дворец ханов в Бахчисарае или подвалы "Массандры". Однако с 20 декабря по 15 января отменены все массовые новогодние праздники на городских и сельских площадках, домах культуры, театрах, торгово-развлекательных центрах и спорткомплексах. Закрыты будут в этот период и все развлекательные центры. С 22:00 до 08:00 нельзя работать дискотекам, концертным залам и танцполам, караоке- и ночным клубам, кальянным, включая площадки ресторанов и кафе. Вечером и ночью можно будет только заказать еду навынос. Вполне безопасно можно своей компанией прогуляться по можжевеловой роще в Новом Свете, взять индивидуальную прогулку на яхте в Балаклаве или подняться к пещерному городу Мангуп-Кале. Отменены знаменитый ялтинский парад Дедов Морозов, карнавалы, афиши готовившихся в крупных отелях концертов с сайтов пришлось спешно удалить. Исключается скопление отдыхающих, в том числе при заезде и выезде, соблюдается дистанция не менее 1,5 м на стойках регистрации, в спортзалах, бассейнах, банях и спа, в транспорте на экскурсиях и в ресторанах отелей и санаториев. За одним столиком разрешено размещать либо семьи, либо гостей, проживающих в одном номере. Кроме того, в кафе и ресторанах до 15 января уберут половину столиков. Республиканские дворцы впускают туристов группами по десять человек, а миниатюрный замок "Ласточкино гнездо" — только по пять посетителей одновременно. Ношение масок в общественных местах обязательно, в магазинах и в транспорте без них отказываются обслуживать. Зрителей театров и кинотеатров Крыма рассаживают в шахматном порядке, при этом заполненность залов не должна превышать 30%. В Севастополе показы и представления запрещены совсем.

Музеи города-героя, лишившись возможности проводить экскурсии, ищут новые форматы работы. Например, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник снял фильмы к Новому году. По сценарию современные школьники, придя на елку в музей, попадают на 79 лет назад, в декабрь 1941 года, и проживают несколько дней в Севастополе, который держит оборону против гитлеровской армии. Вместе со сверстниками и защитниками города они переживают артобстрелы, слушают гармошку у костра и радуются мандаринам, которые специально для севастопольских детей прислали с Большой земли. "С учетом ограничений мы понимаем, что даже большое количество реконструкторов собрать невозможно. Мы собирали участников проекта заранее, проводили тестирование. Снималось на нескольких площадках, без зрителей. Итог нашей работы опубликован в сети Интернет", — рассказал директор музея Александр Барков. Едут ли туристы? В Крыму ожидали, что на праздники полуостров посетят до одного миллиона человек и региону удастся приблизиться к показателям турпотока прошлого года, когда был во второй раз подряд установлен новый рекорд всего постсоветского времени. Однако объявление о введении ограничений за полтора месяца до Нового года достигло своей цели, и теперь на курортах Крыма каникулы проводят около 400−500 тыс. отдыхающих, рассказал председатель республиканского парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. "В одну только Большую Ялту, по данным бронировки, собирается на новогодние праздники приехать около 80 тыс. человек. Это только в официальные средства размещения, а плюс еще люди приедут к родственникам, знакомым, у кого-то есть свое жилье, однозначно, и в частный сектор", — сказал Черняк.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма и владелица мини-отеля в Севастополе Наталия Стамбульникова считает, что наибольшей популярностью на полуострове в этом году пользуются небольшие домики с банями в горах для семей и компаний, а также спа-центры. "Едет турист, который предпочитает отдыхать своей группой. Зашли в магазин, скупили все и сами себе готовят", — пояснила Стамбульникова. "Громкие новогодние празднования в связи с введенными ограничениями отменены, но при этом мы проработали новые форматы: персонализированные поздравления для гостей, оборудовали территорию курорта для комфортных прогулок, и в целом наших гостей ждет много сюрпризов в эти каникулы. На территории множество объектов, которые делают отдых гостей насыщенным, а новогодняя атмосфера и ощущение праздника уже повсюду. Салют в этом году запланирован таким образом, чтобы его мог увидеть каждый гость из своего номера. Все же безопасность и соблюдение введенных ограничений сейчас действительно важнее", — рассказал генеральный директор одного из крупнейших отелей Крыма Самвел Саруханян. Что с ценами? "В 2020 году ценовая политика из-за пандемии не менялась, в 2021-м — тоже. Цены меняются согласно плану развития. На курорте открываются новые объекты, территория развивается, растет уровень сервиса, ценность и цена отдыха увеличиваются пропорционально. Глобального скачка цен не произошло, однако затраты на обеспечение безопасности из-за коронавируса увеличились: себестоимость оказываемых услуг возросла в общей сложности на 14%", — уточнил Самвел Саруханян. "Мы приобрели новых поклонников Крыма и Севастополя — это те люди, которые никогда не были у нас", — рассказала Наталия Стамбульникова. Она считает закономерным, когда при увеличении спроса отели поднимают цены на 10%.

Описание Вид на горно-вулканический массив Карадаг с побережья Черного моря близ поселка Курортное © Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти Крыма скачков также не зафиксировали. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что в высокий сезон в более доступном для большинства россиян сегменте отдых в Крыму в этом году стал даже дешевле, в том числе благодаря снижению стоимости авиаперелетов практически по всем направлениям на 15−25%, из Тюмени, Омска, Уфы на 31–37%. "По данным аналитических исследований порталов бронирований, летний отдых в Крыму оставался самым доступным среди регионов Южного федерального округа России. В августе этого года отдых в санаториях Крыма обходился в среднем 3,4 тыс. рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Минимальная цена пакетного тура в Крым на двоих, включающего перелет, проживание и питание, в августе составляла 26,7 тыс. рублей", — рассказал Волченко. Ожидается, что окончательные цены на 2021 год будут формироваться в феврале-марте, когда пройдут основные туристические выставки по продажам высокого сезона. Чего ждут от 2021 года? Прогнозы на следующий сезон на полуострове делать пока опасаются. По мнению экспертов, все будет зависеть от многих факторов — это и вакцинация, и ограничения на международные перелеты, да и непонятно, удастся ли отелям и санаториям начать принимать отдыхающих к майским праздникам. Тут может вмешаться не только пандемия, но и погода. Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко на прошедшем недавно форуме "Открытый Крым" рассказала, что власти города уже прорабатывают событийную повестку на 2021 год. "Мы сейчас планируем — и надеемся, что нашим планам ничего не помешает, — обязательно провести традиционные для города мероприятия. Это и фестиваль оперы и балета в "Херсонесе", ежегодное байк-шоу, которое собирает десятки тысяч человек, фестиваль экстремальных видов спорта, Большой севастопольский офицерский бал, Крымский военно-исторический фестиваль", — уточнила Литовко. Готовится к будущему сезону и курортный бизнес. Крупнейший оборудованный для купания пляж Крыма, расположенный в поселке Новофедоровка в районе курортного города Саки, с помощью полученного в 2020 году гранта Ростуризма адаптируют для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями. Арендующий около километра береговой полосы Дмитрий Кондратюк пояснил, что обычные пандусы для спуска в море оказались недолговечны, во время шторма их зачастую уносит. Поэтому здесь будут оборудованы специальные конструкции из нержавеющей стали. А плавающие коляски позволят спускаться в воду по песчаному дну.