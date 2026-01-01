В столице США исторические ролики проецировали на монумент Вашингтону

Иллюминация знаменует начало празднования 250 лет подписания Декларации независимости

Редакция сайта ТАСС

© Иван Пильщиков/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Серию видеороликов об истории США проецировали на монумент Джорджу Вашингтону в центре американской столицы в среду вечером, перед наступлением Нового года, передает корреспондент ТАСС. Этот показ посвящен 250-й годовщине принятия Декларации независимости. По этому случаю в стране в последующие месяцы пройдет несколько праздничных мероприятий.

Ролики о разных периодах истории США показывали на всех четырех сторонах почти 170-метрового обелиска. Их сменили статичные картины, которые будут проецировать в течение примерно пяти часов до полуночи (8:00 мск). Наблюдать их можно будет также каждый вечер с 1 по 5 января.

"Эта иллюминация монумента Вашингтону знаменует начало важного года для нашей страны - 250 лет подписания Декларации независимости", - говорится в письменном заявлении организации Freedom 250, которая проводит упомянутые торжества в США.

Ранее схожие проекции появлялись на монументе Джорджу Вашингтону в июле 2019 года. Тогда они были посвящены 50-й годовщине первой высадки человека на Луну. На одной из сторон обелиска можно было увидеть изображение ракеты-носителя Saturn V ("Сатурн-5") в натуральную величину, с помощью которой 16 июля 1969 года США отправили космический корабль Apollo 11 ("Аполлон-11") на Луну.

Монумент Джорджу Вашингтону задумали построить сразу после его кончины в 1799 году. Первый камень был заложен в 1848 году, а в 1888 году мемориал уже открыли для посетителей. Ежегодно здесь бывают около миллиона туристов.

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.