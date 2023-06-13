БелГУ создал в Китае международную лабораторию для исследования сельхозпродукции

Лаборатория входит в состав Белгородского института пищевых наук при Дэчжоуском университете в Китае

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") создал в провинции Шаньдун международную лабораторию для совместных с учеными из Китая исследований сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе НИУ "БелГУ".

"Китайско-российская совместная лаборатория агропродовольственных наук и технологий" создана в составе Белгородского института пищевых наук в соответствии с национальной (КНР) стратегией возрождения сельских районов, ориентированной на всестороннее развитие провинции Шаньдун. Проводимые в лаборатории исследования охватят всю цепочку пищевой промышленности - от разработки сельскохозяйственного и животноводческого продовольственного сырья до специальных пищевых технологий, технологии сохранения и проверки безопасности пищевых продуктов, а также продвижения и применения китайских и российских технологий пищевой промышленности", - говорится в сообщении.

Как отметила ректор НИУ "БелГУ" Евгения Карловская, в новой лаборатории будут проводиться как практические занятия обучающихся, так и научные исследования, в том числе в рамках проектов, входящих в портфель НОЦ мирового уровня "Инновационные решения в АПК", базовой площадкой которого является Белгородский госуниверситет. "Наш вуз активно развивает сотрудничество с образовательными организациями Китайской Народной Республики. На протяжении 20 лет у НИУ "БелГУ" сложились близкие, дружеские отношения с Дэчжоуским университетом. Созданный в 2022 году Белгородский институт пищевых наук при Дэжчоуском университете - образцовый пример слаженного взаимодействия двух образовательных организаций. На базе института пищевых наук мы видим перспективным проведение совместных научных исследований в сфере химии, биологии и биотехнологии", - цитирует пресс-служба ректора вуза.

В 2022 году НИУ "БелГУ" открыл при Дэчжоуском университете в Китае институт пищевых наук, сегодня в нем обучаются порядка 300 граждан Китая по направлениям подготовки бакалавриата "Химия", "Биология", "Биотехнология" и "Технология продукции и организации общественного питания". Преподают в институте на китайском, английском и русском языках, после завершения обучения студенты получат степень и диплом бакалавра НИУ "БелГУ" и Дэчжоуского университета. Как отметила Карловская, такие дружеские отношения между вузами являются фундаментом для дальнейшего сближения России и Китая, а совместный труд по подготовке высококвалифицированных специалистов пойдет на благо обеих стран.