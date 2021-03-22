Минпросвещения хочет отказаться от региональных контрольных работ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Контрольные работы, которые проводятся на региональном и муниципальном уровнях, только отвлекают школьников от учебы, следует уйти от этой системы, заявил в понедельник замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях на тему: "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех".

"Системную и комплексную работу в части повышения качества образования мы сосредоточили на создании единого образовательного пространства, профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров, а также на работе со школами с низкими результатами и введении единой системы оценки качества, которая дает информацию по каждой школе в каждом регионе. Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний", - сказал Басюк.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что число контрольных работ в школах РФ следует ограничить.