Минобрнауки рассматривает проект интеграции вузов Томска как модель для РФ

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует принять проект интеграции вузов и научных организаций в "большой университет" Томска в качестве модели для подобного рода инициатив. Об этом сообщил в четверг на презентации проекта в Томске замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

"Задача сегодняшнего разговора - обмен мнениями по ситуации, по развитию и реализации той концепции, которую мы называем "большим университетом" Томска, и которую министерство рассматривает, как модель для подобного рода инициатив, которые могут возникать и возникают на пространстве страны", - сказал Афанасьев. Он отметил, что ожидает успешной реализации данной концепции.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города и академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд $ - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех вузов Томска. Его стоимость оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года.