В Москве разработан новый стандарт строительства школ и дошкольных учреждений

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новый стандарт строительства образовательных учреждений разработан в Москве. Первым реализованным по новому стандарту проектом стала школа-гигант в Левобережном районе, сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"На основе анализа и обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов образования создан новый стандарт. Его основой является обеспечение теоретического и практического содействия в процессе проектирования объектов образования. Рекомендации, предоставленные в нем, направлены на создание комфортной среды пребывания в помещениях школ, учебных корпусов и дошкольных образовательных учреждений, а также на повышение эффективности образовательного процесса", - сказал Загрутдинов.

По его словам, новый стандарт строительства содержит комплекс основных подходов при проектировании объектов образования. В документ вошли решения по благоустройству территорий, рекомендации по отделочным материалам и инженерному оборудованию, направленные, прежде всего, на энергоэффективность и оптимизацию затрат на содержание и эксплуатацию зданий образовательных организаций. Особое внимание уделено типовым решениям интерьеров, отвечающим принципам функциональности, комфорта, технологичности и безопасности школьного пространства.

"Завершено строительство уникальной школы-гиганта на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе, первого сентября учебное учреждение примет первых учеников. Эта школа - проект образовательного учреждения нового типа, который опережает существующие стандартные проектные решения своей функциональной, объемно-планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением, способствует появлению, развитию и реализации новых функциональных требований к образовательному процессу, является перспективным проектом школьных зданий и не только учитывает новые образовательные стандарты, но и развивает их", - подчеркнул руководитель департамента.

Загрутдинов уточнил, что в новой школе помещения залов для музыкальных и физкультурных занятий по 100 кв. м оборудованы раздвижными перегородками, которые могут обеспечить трансформацию в единое пространство для проведения спортивных соревнований и праздничных мероприятий. Новшества коснулись и кабинета иностранного языка: учтена возможность разделения единого пространства на два помещения, а также размещение кабинета смежно с библиотекой с зоной читательских мест и учительским сектором. Кроме того, в актовом зале основной и старшей школы установлены автоматические телескопические трибуны с театральными креслами, размещенными на разных уровнях. Автоматическое складывание трибун с помощью электропривода позволяет освобождать залы под многофункциональные помещения.

"Экспериментально-планировочные решения помещений кабинетов универсального назначения предусматривают возможность объединения двух кабинетов в единое пространство для основной и старшей школы и обеспечивают возможность использования их в качестве аудиторий для дополнительного образования. Также в учебном заведении будут работать научно-техническая лаборатория, IT-полигон, фото- и киностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества и студия изобразительного искусства. Еще в здании разместится конференц-зал с форумом для учащихся, который можно будет использовать для дополнительного образования", - сообщил глава департамента.

Цифровая модель

"В строительстве образовательных учреждений, как и в строительстве других объектов, в настоящий момент происходит внедрение системы информационного моделирования зданий (BIM) - это реализация новой технологии в работе, новый подход в проектировании, новый уровень организации ведения проекта. Новые технологии в цифровизации строительства уже применяются пилотных объектах, таких как учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест на проспекте Вернадского в Раменках и дошкольное образовательное учреждение на 300 мест с бассейном в Некрасовке", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что при строительстве данных образовательных учреждений применяются технологии роботизированного лазерного сканирования с использованием дронов и роботизированная сканирующая установка. Результаты сканирования загружаются в цифровую информационную модель. Отклонения, если они есть, видны сразу всем участникам строительства и проектирования, что ускоряет процесс принятия оперативных решений. Глава департамента подчеркнул, что при возведении детских садов и школ используются качественные строительные материалы, имеющие сертификаты соответствия нормам действующих стандартов, утвержденных законодательными органами государства.

"Еще один интересный объект строительства - школа на юго-востоке Москвы в районе Лефортово. В ее здании разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения. В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифта, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели", - сказал Загрутдинов.

Руководитель департамента строительства уточнил, что новая школа на 1 150 мест площадью порядка 16 тыс. кв. м возводится на Золоторожском Валу. В настоящее время для объекта идут проектно-изыскательские работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство учебных заведений - одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом маленьких и юных москвичей, которые идут в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов", - заключил Загрутдинов.