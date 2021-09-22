В Севастополе открылась археологическая школа для участников конкурса "Большая перемена"

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Первая археологическая проектная школа "Поехали" открылась в Севастополе для участников конкурса "Большая перемена". Об этом сообщили в среду в пресс-службе конкурса.

"В Севастополе состоялось открытие археологической проектной школы "Поехали!" для участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Открытие первой археологической проектной школы состоялось на площадке Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основам археологии в школе будут обучаться 40 детей. В течение двух недель они прослушают лекции об истории и культуре полуострова Крым, посетят места археологических раскопок и поучаствуют в интерактивных занятиях на территории исторического заповедника "Херсонес Таврический".

Конкурс "Большая перемена" начал проводиться в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики пятых-седьмых классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.