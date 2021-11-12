Для участников программы "Дальневосточный гектар" запустят аграрную школу

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ, Хабаровск) запустили программу повышения квалификации "Аграрная школа: от теории до бизнес-проекта". Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Программа нацелена на предпринимателей в сфере сельского хозяйства и членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также на участников программы "Дальневосточный гектар", выбравших сельское хозяйство основным видом использования земельных участков. Одной из задач новой совместной образовательной программы КРДВ и ТОГУ является подтверждение сельскохозяйственной квалификации участников. Это позволит получателям "дальневосточных гектаров" участвовать в конкурсах на грантовую поддержку", - говорится в сообщении.

Начало программы намечено на 15 ноября, обучение рассчитано на 72 академических часа. Организаторы приглашают к участию в программе слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. В ходе программы участники получат знания о производстве, первичной обработке и хранении продукции полевых, овощных и плодово-ягодных культур, производстве посадочного материала, выращивании и откорме сельскохозяйственных животных, организации работ на ферме, проектной работе и создании бизнес-планов. Специалисты корпорации окажут проекту методологическую поддержку.

Директор департамента реализации проекта "Дальневосточный и Арктический гектар" корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Моссоенов считает, что опыт и знания КРДВ, накопленные за период реализации программы "Дальневосточный гектар", будут востребованы слушателями новой программы повышения квалификации.

"Важным сегментом целевой аудитории программы "Аграрная школа: от теории до бизнес-проекта" являются получатели "дальневосточных гектаров". Кроме того, мы ждем отклик от граждан, которые хотят осуществить свою мечту и планируют заняться своим делом "на гектаре", и от предпринимателей, которые владеют земельными ресурсами и имеют высокую потребность использовать их максимально эффективно", - цитируют в сообщении Моссоенова.

Обучение на курсе будет дистанционным и бесплатным. Организаторы рассчитывают, что к образовательному процессу подключится большое количество участников из субъектов Дальнего Востока.