Более 2 тысяч ставропольских студентов пройдут ИТ-подготовку к 2030 году

Участники программ "Цифровых кафедры" обучаются программированию данных, цифровому маркетингу, аддитивным технологиям и получают другие ИТ-компетенции

ПЯТИГОРСК, 13 июня. /ТАСС/. Свыше двух тысяч студентов на Ставрополье к 2030 году пройдут обучение и получат ИТ-компетенции. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В Ставропольском крае "Цифровые кафедры" открыты на базе Ставропольского государственного аграрного университета и Северо-Кавказского федерального университета, ставшими участниками программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Там ставропольские студенты обучаются программированию данных, цифровому маркетингу, аддитивным технологиям и др. К 2030 году более 2000 студентов в регионе пройдут обучение и получат ИТ-компетенции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минцифры и Минобрнауки представили новые требования к программам "Цифровых кафедр", которые были запущены в 2022 году по национальному проекту "Цифровая экономика", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Теперь студенты по всей России могут не только получить профессиональную ИТ-подготовку в вузах, где реализуются "Цифровые кафедры", но и применить полученные знания на практике прямо в процессе обучения. В новые требования к образовательным программам включены необходимость обучения на примерах реальных проектов, востребованность получаемых навыков у работодателей, наличие стажировок и практик в отраслевых компаниях.

По данным пресс-службы, в состав курса допобразования войдет реализация собственного проекта во время обучения, изучение основ информационной безопасности и использование новых информационных технологий на отечественном ПО. Новые программы будут оценены бизнес-сообществом. Бизнес-экспертизу планируют проводить до 3 июля 2023 года в АНО "Цифровая экономика".