Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил надежду, что проект станет научным центром мирового уровня

САРОВ /Нижегородская область/, 30 июня. /ТАСС/. Церемония первого выпуска магистров по физике и математике филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Сарове (МГУ Саров) состоялась в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Подавляющее большинство выпускников будет работать в госкорпорации "Росатом".

"Хорошая новость состоит в том, что вместе с окончанием МГУ вы не оканчиваете свое присутствие в этой атомной среде. Из 42 выпускников 40 остаются в Росатоме, 34 человека в этом объединенном научном производственном центре - НЦФМ и РФЯЦ ВНИЭФ, и это, честно говоря, главное достижение, что вам с нами понравилось", - сказал на церемонии генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он выразил надежду, что проект в итоге станет научным центром мирового уровня. "Я много раз рассказывал вам на лекциях <…> о тех задачах, которые стоят перед нами, <...> за последние месяцы их стало больше, поэтому работы очень много, мы от души ждем вас как специалистов", - добавил Лихачев.

Сейчас в филиале готовят кадры высшей квалификации для обеспечения технологического суверенитета России. Для каждого выпускника первого года набора выстроена карьерная траектория.

На церемонии выпускникам зачитали приветствие министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Он отметил, что специализированная магистратура по фундаментальным физико-математическим дисциплинам должна внести существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. "Вашему поколению исследователей предстоит совершить технологический прорыв: новая физика, искусственный интеллект, квантовые вычисления. Будущее страны и мира в ваших руках", - процитировал Фалькова ведущий торжественной церемонии.

Конкурент мировым кампусам

Один из выпускников филиала Максим Вялков, который в будущем станет физиком-теоретиком и планирует заниматься изучением фундаментальных проблем вселенной, рассказал ТАСС, что перед обучением у него были заниженные ожидания. "Я планировал приехать в спокойное тихое место, заниматься наукой, а оказалось, что нам организовали много всякого движения. Тут очень много амбициозных профессоров, академиков, которые хотят создать здесь действительно нового конкурента "Оксфорду", "Стенфорду", "Кэмбриджу". Ожидания были занижены, а оказалось, что здесь гораздо интереснее", - подчеркнул Вялков.

Диляра Уразова из Казани отметила, что во время учебы проходили встречи с представителями предприятий. "И это все помогает тебе выбрать свой путь", - сказала она, добавив, что после выпуска будет работать в Российском федеральном ядерном центре.

О филиале и центре

Саровский филиал МГУ является ключевым элементом Национального центра физики и математики (НЦФМ), который создается при участии госкорпорации "Росатом" по инициативе президента РФ. Филиал создали в 2021 году для обучения научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физики и математики для высокотехнологичных организаций РФ.

Сейчас в филиале уже обучается 100 магистрантов и аспирантов. К преподавательской деятельности привлечены ведущие преподаватели МГУ.

В соответствии с программой развития НЦФМ планируется рост числа обучающихся, активное развитие научных исследований. Ключевые объекты будущего кампуса - здание учебного корпуса, общежития для студентов и аспирантов и площади для проживания профессорско-преподавательского состава.

При этом на территории НЦФМ началось строительство двух масштабных объектов - Центра коллективного пользования и Конгресс-центра.

В части научной инфраструктуры до 2027 года планируется построить лаборатории "Астрофизика" и "Супермагнит", а также разместить семь лабораторий класса "мидисайенс". Планируется, что в наукограде будет проживать не менее 10 тыс. человек.