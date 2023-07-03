Пять ученых-исследователей мозга победили в конкурсе центра "Идея"

Они получат гранты на исследования в области нейронаук, сообщили в пресс-службе центра

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пять ведущих ученых стали победителями очередного конкурса для аспирантов Научного центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея". Они получат гранты на организацию исследований в области нейронаук, сообщили в пресс-службе центра "Идея".

Конкурс на аспирантские позиции проводится ежегодно в рамках долгосрочной десятилетней программы "Мозг" научного центра "Идея". Грантовая помощь позволит молодым ученым проводить исследования под научным руководством ведущих российских ученых - победителей конкурса. Грант обеспечит победителю возможность привлечения перспективного студента, способного показать научные результаты высокого уровня, и предоставить кандидату в аспиранты конкурентные условия работы на продолжительное время. За три года в рамках конкурса победителями признаны 29 известных ученых, заявки которых прошли строгий отбор. Их за это время было подано 112, в том числе 24 - в этом году.

Победители третьего конкурса - Анастасия Колмогорова (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург), Софья Куликова (НИУ ВШЭ, Пермь), Екатерина Пчицкая (СПбПУ), Феурра Маттео (НИУ ВШЭ, Москва), Александр Храмов (Университет Иннополис, Татарстан).

Эти ученые, в частности, планируют организовать исследования эффектов неинвазивных методов стимуляции мозга, а также разработку новых интерпретирующих методов машинного обучения для расшифровки мозговой активности и новых подходов к анализу необработанных нейробиологических данных о здоровье и нейродегенеративных заболеваниях. Последнее исследование находится на стыке клеточной нейробиологии, прикладной математики и информационных технологий, оно позволит подойти к пониманию принципов функционирования нейронов и патогенеза заболеваний.

"С радостью могу отметить востребованность конкурса для аспирантов центра "Идея" в российской научной среде. За три года его существования мы охватили почти все вузы и научные организации страны, где в той или иной мере идут исследования в области нейронаук. Многие известные ученые стали его победителями и таким образом воспользовались возможностью привлечь аспиранта на уже обеспеченное финансированием место в аспирантуре. На сегодня мы имеем не только положительные отклики от участников конкурса, но есть и конкретные результаты: молодые ученые уже два раза за это время представили итоги своих совместных изысканий конкурсной комиссии. Работаем дальше", - приводит пресс-служба слова руководителя программы "Мозг" и научного директора центра "Идея", члена-корреспондента РАН Тагира Аушева.

Центр перспективных междисциплинарных исследований "Идея" - некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра - развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Приоритетное научное направление - исследования в области нейронаук. Приоритетные технологические направления - блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности.