В МАИ и МГТУ Баумана создали обучающий беспилотник для школьников

Команда также разработала дополнительную программу по направлению "Летающая робототехника" для школьников 7-11 классов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Команда разработчиков из Московского авиационного института (МАИ) и Московского государственного технического университета имени Баумана получила патент на обучающий программируемый квадрокоптер для подготовки школьников и студентов в области беспилотной авиации. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МАИ.

"Благодаря проекту SmartEduDrone учащиеся смогут не только научиться конструировать, программировать, настраивать и ремонтировать беспилотные летательные аппараты, но и готовиться к участию в чемпионатах "Мастерята", "Профессионалы" и национальной технологической олимпиаде. К преимуществам разработки можно отнести низкую себестоимость. С учетом всех комплектующих она составляет 42 тысячи рублей. К тому же, многие элементы квадрокоптера, поврежденные при эксплуатации, можно заменять, используя метод 3D-печати, что значительно сокращает общие издержки и время на обучение", - говорит один из разработчиков, студент института №1 "Авиационная техника" МАИ Эдуард Сухарев, чьи слова приводятся в сообщении.

В первую очередь разработка рассчитана на школьников, студентов колледжей и вузов. Помимо квадрокоптера, команда разработала дополнительную общеобразовательную программу по направлению "Летающая робототехника" для школьников 7-11 классов. К прототипу прилагается электронное методическое пособие с инструкцией по сборке и настройке с примерами кодов на языке Python для программирования автономного полета.

Небольшие размеры беспилотника - 219х219х75 мм - и полноценная защита пропеллеров позволяют запускать его в помещении. Максимальная взлетная масса устройства - 345 граммов. Без полезной нагрузки коптер способен развивать скорость до 65 км/ч. Аппарат рассчитан на дальность радиоуправления до ста метров и может продержаться в воздухе до восьми минут. Температура использования - от минус 10 до плюс 30 градусов.

"Модульная конструкция дрона позволяет быстро и безопасно собирать и разбирать его в учебных целях. На раму, которая выполнена из стеклотекстолита, устанавливаются комплектующие из набора. В том числе, кейс с микрокомпьютером, четыре мотора, лазерный дальномер, камера, регулятор оборотов, полетный контроллер и другие элементы. Защита пропеллеров и ножки-шасси устанавливаются на раму посредством защелкивающегося соединения", - рассказали в вузе.