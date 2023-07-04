Победители премии Росприроднадзора получат баллы при поступлении в вузы

Вознаграждение в виде дополнительных баллов или бюджетных мест предлагают пять российских вузов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Победители, призеры и участники премии "Экология - дело каждого" могут в ходе нынешней приемной кампании получить дополнительные баллы или бюджетные места при поступлении в пять высших учебных заведений страны. Об этом сообщает во вторник пресс-служба премии.

"Я очень рада, что нам удалось договориться о таком серьезном вознаграждении для участников премии "Экология - дело каждого". Дополнительные баллы при поступлении дают им не только возможность учиться в лучших высших заведениях страны, но и вдохновляют на новые интересные проекты в области охраны окружающей среды и не только. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы - эти ребята, уже сегодня получив высокую оценку своим трудам, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу и мощь", - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обладатели дипломов призера или победителя премии в номинациях "Экомир", "Экоблогер", "Экомультфильм", "Экопроект", "ESG-поколение", "Экотуризм", "Экопросвещение", "Экорисунок" и "Экофокус" получают два балла при поступлении в Высшую школу экономики. Учитываются результаты, полученные не ранее двух лет до дня завершения приема документов.

Баллы начислят и поступающим в Северо-Восточный федеральный университет: победителям премии - семь баллов, призерам - пять баллов, участникам - один балл. Томский государственный университет начислит на любое направление или специальность шесть баллов победителям, а призерам - пять баллов. В этом году один из конкурсантов прошлых сезонов получит возможность бесплатного обучения в Российском университете дружбы народов, а Северный (Арктический) федеральный университет за достижения в премии "Экология - дело каждого" подготовил прием на целевое обучение.

Руководитель природоохранной службы сообщила, что список вузов, предоставляющих бонусы конкурсантам, обязательно будет расширен, сейчас идут переговоры.

"Экология - дело каждого" - премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте премии.