В Томской области создадут кластер по радиоэлектронике

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Мазур

ТОМСК, 5 июля. /ТАСС/. Кластер по радиоэлектронике и новое высокотехнологичное производство в этой отрасли появятся в Томской области, сказал ТАСС губернатор региона Владимир Мазур. Он отметил, что президент России Владимир Путин отдельно обратил на это внимание во время встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"Президент отдельно остановился на сфере радиоэлектроники. Разработки ТУСУРа и ТГУ, пояс инновационных компаний вокруг университетов, опыт известной всей стране томской научно-производственной фирмы "Микран" позволяют нам приступить к формированию нового кластера радиоэлектроники в регионе. С этим кластером очень тесно связаны наши проекты в сфере развития беспилотной авиации", - сказал Мазур, комментируя итоги встречи.

По его словам, Томская область также подписала соглашение с научно-производственным предприятием "Радар ММС" о строительстве в Томске высокотехнологичного производства в области радиоэлектроники. Это произошло во время Петербургского международного экономического форума. "Есть и другие планы. Уверен, что внимание и поддержка президента помогут этим и другим нашим новым проектам", - отметил губернатор.

О школе губернаторов

Программу содали по поручению президента России. Ее цель - подготовка управленцев для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. За пять лет работы программы в ней приняли участие 384 человека. В этом году обучение завершает пятый поток - 79 человек.

Участниками программы могут стать заместители федеральных министров, представители законодательного корпуса, заместители глав регионов, мэры городов и топ-менеджеры из государственно-корпоративного сектора. В "школе губернаторов" проходят обучение и победители конкурса "Лидеры России": с 2017 по 2023 год более 200 из них получили новые должности - в регионах, в том числе в новых, а также в федеральных органах власти, в том числе парламенте, администрации президента и аппарате правительства.