МИСиС создаст отдельный институт для обучения инженеров в квантовой сфере

Институт физики и квантовой инженерии появится в течение года, на начальном этапе в нем будут обучаться около 400 студентов, рассказал первый проректор вуза

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС) выделит направление подготовки специалистов в области квантовой инженерии в отдельную структуру. Об этом в пятницу на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" сказал первый проректор вуза Сергей Салихов.

"Мы в структуре университета создаем новый образовательный институт - Институт физики и квантовой инженерии. Это логичный ход всего развития университета - от физико-химического факультета, который был, к кафедре теоретической физики Алексея Алексеевича Абрикосова и нового Института физики и квантовой инженерии", - сказал Салихов.

Он отметил, что новая структура на начальном этапе будет небольшой - на горизонте ближайших нескольких лет в институте будут обучаться около 400 студентов. "[Сроки создания института - ] в этом году или, в крайнем случае, в начале следующего", - добавил первый проректор МИСиС.

Подготовка кадров и проведение исследований в области квантовых технологий - одно из направлений работы вуза. На его базе, в частности, действуют Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Квантовые коммуникации" и Научно-образовательный центр квантовой инженерии.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.