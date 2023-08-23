Власти Мариуполя прогнозируют рост числа школьников до 17 тыс. человек

Администрация города работает над восстановлением и оснащением разрушенных зданий учебных заведений

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. Почти 17 тыс. школьников в Мариуполе сядут за парты в новом учебном году, это на 2 тыс. больше, чем год назад, сообщила ТАСС заместитель начальника управления образования администрации города Елена Узун.

"Первого сентября за парты в Мариуполе сядут 16,8 тыс. детей, это более чем на 2 тыс. превышает прошлогодние показатели. В прошлом году в первые классы пошли 703 ученика и в течение года еще прибыли дети, закончили год 918 первоклассников. Сегодня мы уже имеем 1 186 заявлений, но по прогнозу это будет 1 430 первоклассников. [То есть их число] увеличилось вдвое. Мы это видим и по микрорайонам, где живут семьи с детьми. Люди возвращаются: кто-то в новое жилье, кто-то - в отремонтированное. Город оживает", - сказала Узун.

Первые уроки

Замначальника городского управления образования напомнила, что первая школа после освобождения Мариуполя заработала в конце апреля 2022 года, когда в городе еще слышались перестрелки и канонады.

"Нам нужно было спасать и наших педагогов, и немногочисленных детей, которые оставались в городе. Нужно было вытаскивать их из этой обстановки. Решение [о возобновлении занятий] принимали коллективно. Поддержали и родители. Я тогда тоже работала учителем, сомнений не было - нужно идти [на занятия]", - рассказала Узун.

Собрать ребенка

Дочь Софии Стерленко в этом году пойдет в первый класс. Девочке девять лет, школьная пора начнется для нее позже положенного срока из-за ранения, полученного во время боевых действий. "Мы недавно вернулись [в Мариуполь]. После ранения [дочери] нас эвакуировали, затем отправили дочку на лечение, и мы были с ней. Все это время она проходила лечение, затем реабилитацию", - рассказала Стерленко.

По ее словам, девочка очень хочет пойти в школу - пересматривает купленные тетради и рюкзак, мечтает о новых друзьях. "Собрать ребенка в школу было несложно, нам волонтеры помогли, местная администрация. Все есть", - сказала она.

Узун отметила, что уже второй год "Единая Россия" доставляет в Мариуполь сотни рюкзаков и канцелярию для первоклассников. Детям раздают подарки за несколько дней до первого учебного дня.

Кадровый вопрос

Школам Мариуполя не хватает учителей, особенно преподавателей математики, физики, русского языка и истории. Пока педагоги справляются с нагрузкой, но количество школ и учащихся в городе растет, и квалифицированные учителя - на вес золота.

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал ТАСС, что в этом году в городе откроются 26 школ. Причем все будут оборудованы полноценными пищеблоками, чего не было до начала специальной военной операции (СВО). Школы оснащены мебелью, инвентарем, техникой и наглядными пособиями.

Появились и новые образовательные программы, в числе которых - инженерные и космические классы, а также онлайн-занятия, во время которых с мариупольскими школьниками будут заниматься преподаватели из вузов России. Для этого в ряде школ уже установили спецоборудование. В ближайшей перспективе - взаимодействие с инженерными вузами в других городах России, включая соседний Таганрог.

Школы взамен разрушенных

В перспективе количество школ в Мариуполе достигнет 50. Это чуть меньше, чем до начала СВО. Узун уточнила, что десяток школ и детских садов города пришлось снести из-за повреждений, которые они получили во время боев.

"Это те школы и детские сады, которые занимали украинские военнослужащие. Они располагались на крышах зданий и в помещениях. Вели оттуда огонь и в ответ, естественно, получали разрушения. Поэтому у нас больше десятка школ и детских садов просто отсутствуют на карте", - сказала она.

Однако в городе строят новые школы и детсады. Их возводят в микрорайонах, которые появляются взамен уничтоженных боевыми действиями. Восстанавливать инфраструктуру помогают и сами школьники. По собственной инициативе они приходят на стройки, чтобы "поскорее восстановить свой город".

В их числе 15-летний Герман, он родился в Мариуполе. Когда начались боевые действия, остался в городе вместе с родителями. Три месяца юноша жил в подвале, а с первых дней освобождения Мариуполя помогал разбирать завалы, спасать людей, оказывать помощь раненым. Теперь он в качестве волонтера занят восстановлением родного города. Говорит, что главное предназначение человека - готовность помогать.