МГУ направил на поддержку студентов 775 млн рублей в 2023 году

Ректор вуза Виктор Садовничий отметил, что с 1 сентября государственную стипендию в МГУ для студентов бюджетной формы обучения повысили на 5,5%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова направил на поддержку студентов 775 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"На поддержку обучающихся Московский университет в прошлом году выделил значительные средства - 775 млн рублей. На что они направлены? На материальную поддержку студентов и аспирантов по подразделениям, дополнительную повышенную стипендию студентам-стипендиатам и нуждающимся студентам 1-го и 2-го курсов, стипендии студентам и аспирантам - победителям конкурса "200 стипендий", выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсация расходов на питание студентов во время практики и другие цели", - сказал он на торжественном заседании, посвященное 269-летию вуза.

Садовничий отметил, что с 1 сентября государственная стипендия в МГУ для студентов бюджетной формы обучения была повышена на 5,5%.