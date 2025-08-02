По данным Минобрнауки половина всех российских студентов-платников проходят обучение на юридических и экономических специальностях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Стоимость обучения в крупнейших высших учебных заведениях Москвы по специальностям "Экономика" и "Юриспруденция" увеличилась на 5-19,5% в 2025-2026 учебном году. Об этом ТАСС сообщили в ведущих вузах столицы.

Ранее Минобрнауки РФ проинформировало, что половина от всех российских студентов-платников проходят обучение на юридических и экономических специальностях.

"На направлении "Экономика" на очной форме бакалавриата в прошлом году семестр обучения для поступающих на первый курс стоил 152 500 руб., сейчас - 160 000 рублей (рост на 5%). Изменения более значительны на программах магистратуры: так, на направлении "Юриспруденция" в прошлом году семестр обучения для поступающих на первый курс на очную форму стоил 142 650 руб., сейчас - 177 500 рублей (рост на 19,5%)", - рассказали в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) цена выросла по сравнению с прошлым годом примерно на 15%. Обучение в бакалавриате по обоим направлениям стоило 287 700 руб. в 2024 году, теперь - 328 100 руб., в магистратуре было 306 900 руб., стало - 356 000 руб.

В РАНХиГС также сообщили, что стоимость по данным программам выросла в среднем на 15%.

В МИСИС в 2025 году стоимость обучения увеличена на 5-12% по сравнению с прошлым годом. По словам пресс-службы вуза, "это связано с несколькими факторами: в стоимость закладывается повышение оплаты труда преподавателей, инвестиции в инфраструктуру университета, реализация актуальных образовательных траекторий".

В Московском Политехе стоимость увеличилась на 7,2%. В 2024 году за обучение по экономическим специальностям надо было платить 321 000 руб. в год, а теперь - 345 100 руб.