Спрос на образовательные программы "Роснано" вырос вдвое

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Спрос на дистанционные образовательные программы автономной некоммерческой организации (АНО) "еНано", созданной Фондом инфраструктурных образовательных программ Группы "Роснано", вырос в два раза за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в пятницу.

"АНО "еНано" обучила за первую половину 2019 года с использованием своих дистанционных ресурсов более 2600 человек. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Наибольшей популярностью пользовалась программа "Виртуальная школа", направленная на обучение, раннюю профориентацию и популяризацию контента в области естественных наук и основ нанотехнологий для детей и подростков. Реализована эта программа на платформе "Стемфорд". За первое полугодие 2019 года в ее рамках разработано семь новых электронных образовательных модулей, среди них - "Современная массспектроскопия: искусство увидеть большие молекулы", "Разработка косметических продуктов с инновационными компонентами", "Большие данные в биометрии".

"Стемфорд" также займется распространением лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом. Грант на реализацию этого проекта "еНано" выиграл на конкурсе Россотрудничества.

"С сентября будет запушен новый для нас формат реализации электронного курса - кагортный запуск или электронный учебный курс с педагогическим сопровождением. Уверены, такой формат окажется более привлекателен для обучаемых, так как такие курсы более короткие по продолжительности и дешевле по стоимости", - приводит пресс-служба слова генерального директора "еНано" Игоря Вальдмана.

Некоммерческая организация "еНано" была создана для развития системы электронного образования и эффективного решения задач подготовки и переподготовки инженерных и управленческих кадров для высокотехнологичных предприятий, а также для популяризации естественно-научного образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьников.

О фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет. Согласно уставу фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором фонда - Андрей Свинаренко.