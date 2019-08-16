Реклама стала самым популярным направлением в Финуниверситете, РЭУ им. Плеханова и НИУ ВШЭ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Реклама стала самым востребованным направлением подготовки бакалавриата в Финансовом университете при правительстве РФ, Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова и Высшей школе экономики. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявили представители вузов.

"Для нас было сюрпризом, очень серьезный конкурс на вновь открывшееся направление… "Реклама и связи с общественностью", конкурс туда составил 62 человека на место, в сравнении со средним конкурсом по университету - 12-15 человек на место, - это, конечно, был взрывной конкурс: на 16 бюджетных мест там было больше 800 заявлений", - сообщила ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Светлана Брюховецкая.

Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев отметил, что в вузе уже устойчиво несколько лет растет спрос на направления, связанные с IT. "У нас новый факультет с Яндексом создан, туда очень большой приток. Очень большой приток на коммуникационные дисциплины, но в этом году произошла некоторая коррекция, потому что в прошлом году был просто обвал на коммуникации, рекламу, дизайн и так далее. Сейчас тоже очень спрос велик, но произошло некоторое распределение", - сказал Радаев.

Он добавил, что в этом году произошло восстановление высокого спроса на такие дисциплины как менеджмент, право, международные отношения, вырос спрос на психологию и социологию.

"Если говорить о наиболее востребованных направлениях подготовки на бакалавриате, то это безусловно, как уже отметили коллеги из Финансового университета, "Реклама и связи с общественностью". 105 заявлений на одно бюджетное место. Это и направление менеджмент факультета "Международная школа бизнеса и мировой экономики", англоязычная программа, 293 заявления на место", - рассказал проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г. В. Плеханова Петр Карасев.