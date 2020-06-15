В МВД разъяснили порядок приема на работу иностранцев с 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Иностранные граждане для осуществления трудовой деятельности в России с 16 июня должны иметь разрешение на работу или патент с соответствующей оплатой авансового платежа. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"С 16 июня 2020 года для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент с соответствующей оплатой авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц", - сказали в пресс-центре.

В МВД также добавили, что при этом иностранцы имеют право обращения с заявлением о выдаче, продлении, переоформлении разрешения на работу и патента независимо от цели въезда. "Разрешения на работу иностранным гражданам из "визовых" стран будут выдаваться со сроком действия до 15 сентября 2020 года", - подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем, работодатель или заказчик работ или услуг в течение трех рабочих дней после заключения трудового либо гражданско-правового договора с иностранным гражданином обязаны подать соответствующее уведомление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Ранее в МВД России отмечали, что в случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требовалось. В МВД подчеркивали, что требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными. Как отметили в пресс-центре, иностранные граждане, которые не имеют патента, могут осуществлять трудовую деятельность в указанный период без его оформления.