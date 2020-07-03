ВШЭ опровергла сообщения СМИ о списках неблагонадежных преподавателей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) не ведет никаких черных списков преподавателей и еще не принял решение о том, кто войдет в новый преподавательский состав факультета гуманитарных наук. Об этом 3 июля ТАСС рассказал директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Ранее издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова, сообщило, что руководство ВШЭ якобы собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 - в Школе культурологии.

"Никаких черных списков мы не ведем. Наоборот, в ближайшее время у коллег появится возможность проявить себя, предложить тот или иной проект или инициативу. И никаких кадровых решений о том, кто войдет в новые структуры ФГН и других переживающих реформу факультетов, не принято", - сообщил он.

По словам Лаврова, "ничего принципиально нового" для сотрудников ВШЭ не произойдет. "При приеме на работу определяющими факторами будут профессионализм, академический потенциал, соответствие требованиям проектного университета, которым в рамках новой программы развития до 2030 года становится ВШЭ", - пояснил он.