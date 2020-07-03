Минобрнауки: российские вузы сохранят традиционный формат образования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Онлайн-образование не заменит очного, российские вузы сохранят традиционный формат обучения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

"Дистанционное образование не станет альтернативой традиционному. Между тем опыт, накопленный вузами в период вынужденной дистанционной работы, безусловно, позволит расширить возможности применения цифровых технологий в образовательном процессе", - сказал Фальков.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В конце мая министерство поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей нет планов заменить очное обучение полностью дистанционным. При этом президент указал на развитие технических возможностей и технологий дистанционного обучения в разных сферах.