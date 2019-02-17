Спасатели укрепляют здание университета в Петербурге для безопасности разбора завалов

"Устанавливали всю ночь распорки для обеспечения безопасности разборки завалов. 60 штук там установлены, и сейчас принимается дальнейшее решение о том, как завалы разбирать и вывозить", - сказали в пресс-службе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС за ночь установили около 60 распорок в здании Университета ИТМО (информационных технологий, механики и оптики) в центре Санкт-Петербурга, где в субботу произошло сквозное обрушение перекрытий на нескольких этажах. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, разбором завалов, скорее всего, будут заниматься строители. В течение дня в воскресенье запланирован обход специалистов, которые проанализируют состояние здания еще раз и примут решение о возможности допуска на территорию вуза тяжелой техники.

В субботу в здании ИТМО произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. Университетский корпус в доме № 9А на улице Ломоносова располагается в здании Императорского коммерческого училища, построенном в 1869-1871 гг. и являющемся объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания были выведены более 80 человек. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").