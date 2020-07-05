В МЧС подтвердили, что площадь обрушения ТЦ в Кировской области составила 250 кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Площадь обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка в Кировской области, по уточненным данным, составила 250 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Уточнение по площади обрушения: 250 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что перекрытия в строящемся ТЦ обрушились на площади 250 кв. м. Между тем в МЧС сообщали, что площадь обрушения составила 50 кв. м.

В результате происшествия погибли три человека, один травмирован. Он находится в тяжелом состоянии. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), прокуратура области проводит проверку по факту инцидента.