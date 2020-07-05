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Обрушение строящегося ТЦ в Кировской области

В МЧС подтвердили, что площадь обрушения ТЦ в Кировской области составила 250 кв. м

Следственные органы региона возбудили уголовное дело

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Площадь обрушения строящегося торгового центра в городе Зуевка в Кировской области, по уточненным данным, составила 250 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Уточнение по площади обрушения: 250 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что перекрытия в строящемся ТЦ обрушились на площади 250 кв. м. Между тем в МЧС сообщали, что площадь обрушения составила 50 кв. м.

В результате происшествия погибли три человека, один травмирован. Он находится в тяжелом состоянии. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), прокуратура области проводит проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияКировская областьОбрушение строящегося ТЦ в Кировской области
Обрушение строящегося ТЦ в Кировской области
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области
Еще один пострадал
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