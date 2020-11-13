Новая лаборатория для обработки тестов на COVID-19 откроется в Ярославле в декабре

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Лаборатория, занимающаяся тестированием на наличие коронавирусной инфекции, откроется в декабре в Ярославле, она позволит делать дополнительно до 700 тестов в день и сократит сроки получения результатов анализов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Ярославской областной думы.

"В декабре 2020 года на базе инфекционной больницы должна открыться лаборатория соответствующего патогенного уровня для обработки тестов на COVID-19, что позволит дополнительно делать 500-700 тестов в день. Это поможет сократить время ожидания тестов: граждане будут быстрее освобождать койки, выходить на работу", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя областной думы Николая Александычева.

Также в ближайшее время будет утвержден порядок предоставления бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении.

Объем средств в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Ярославской области до 2024 года" в будущем году не снижается. "В частности, предусмотрено около 2 млрд рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Продолжатся выплаты медперсоналу за работу с ковид-пациентами", - уточнила пресс-служба.

За прошедшие сутки в регионе проведено 2 556 лабораторных исследований на наличие коронавируса. В течение двух недель в регионе отмечается постоянный рост новых случаев заражения. По данным оперативного штаба на 13 ноября, за сутки выявлено 177 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 13 365 человек в Ярославской области, общее количество выздоровевших - 12 231, умерли 69 пациентов.

В четверг в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Также из-за увеличения числа заразившихся кафе и рестораны в области приостановили работу с 23:00 до 6:00, не проводятся массовые мероприятия в общепитах для более чем десяти посетителей. В регионе введен масочный режим. Отменена организация ледового катка в историческом центре Ярославля, губернатор региона Дмитрий Миронов отменил новогодний банкет.