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Пандемия COVID-19

В Мордовии обязали работодателей отправить пожилых и беременных на удаленку

Ограничения не коснутся тех, чье нахождение на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организаций

ТАСС, 13 ноября. Власти Мордовии обязали работодателей перевести на дистанционный режим труда пожилых, беременных и страдающих хроническими заболеваниями, говорится в указе главы республики, опубликованном в пятницу.

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"Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей перевести на дистанционный режим всех работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, а также беременных", - говорится в документе.

Уточняется, что нововведения не коснутся работников, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным для обеспечения функционирования организаций".

В Мордовии, где в августе - сентябре выявляли ежедневно около 30 случаев заражения, за минувшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусом - это максимальное суточное число заразившихся за период пандемии. За весь период коронавирусом заразились 9 249 человек. В республике действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, ограничено время работы кафе и ресторанов с 8:00 до 23:00. Власти запретили детям до 15 лет посещать торговые центры, также в республике не планируют проводить новогодние мероприятия и корпоративы.

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РоссияМордовияПандемия COVID-19
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