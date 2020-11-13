В Мордовии обязали работодателей отправить пожилых и беременных на удаленку

ТАСС, 13 ноября. Власти Мордовии обязали работодателей перевести на дистанционный режим труда пожилых, беременных и страдающих хроническими заболеваниями, говорится в указе главы республики, опубликованном в пятницу.

"Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей перевести на дистанционный режим всех работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, а также беременных", - говорится в документе.

Уточняется, что нововведения не коснутся работников, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным для обеспечения функционирования организаций".

В Мордовии, где в августе - сентябре выявляли ежедневно около 30 случаев заражения, за минувшие сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусом - это максимальное суточное число заразившихся за период пандемии. За весь период коронавирусом заразились 9 249 человек. В республике действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, ограничено время работы кафе и ресторанов с 8:00 до 23:00. Власти запретили детям до 15 лет посещать торговые центры, также в республике не планируют проводить новогодние мероприятия и корпоративы.