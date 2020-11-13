Мурашко: ситуация с коронавирусом в некоторых регионах вызывает настороженность

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса в ряде регионов России напряженная, а в СФО и ДФО вызывает особую настороженность. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряженная. <…> Сегодня у нас высокую настороженность вызывает Сибирский федеральный округ. Ряд регионов. И ряд регионов Дальневосточного округа", - сказал он.

Мурашко также отметил, что в России на данный момент под медицинским наблюдением находятся почти 900 тыс. человек.

Коечный фонд

По данным Мурашко, коечный фонд в России свободен в среднем на 20%, в некоторых регионах загрузка составляет 90%. "Сегодня в целом по стране развернуто 260 тыс. коек. В среднем по стране свободного коечного фонда [осталось] на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда [находится] на уровне 90%", - сказал он.

Мурашко также отметил, что порядка 25% пациентов находятся в стационарах, а 75% лечатся амбулаторно.