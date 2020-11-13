Федеральным музеям в Москве с 16 ноября предписали приостановить деятельность

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Об этом говорится в новом приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщает в пятницу пресс-служба Минкультуры.

"Приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", - говорится в приказе, адресованном руководству федеральных музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность.

Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, в котором было предписано приостановить лишь временные экспозиции и групповые экскурсии, признан недействительным.

Ведомство также с 16 ноября ограничивает максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25%. "Обеспечить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно осуществление организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - говорится в приказе.

Приказ Минкультуры от 11 ноября 2020 года, котором, в частности, признавали действительными купленные до 13 ноября билеты в театры и концертные залы Москвы, отменен.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, концертных залах и кинотеатрах, а также будет временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.