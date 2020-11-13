Мурашко: российские вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты от коронавируса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эффективность зарегистрированных в России вакцин против коронавируса на высоком уровне, они обеспечивают достаточный уровень защиты человека. Однако всегда следует учитывать особенности иммунитета каждого отдельного человека, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"По сегодняшним данным мы видим, что более 90% эффективность и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат. <...> Те вакцины, которые сегодня в РФ зарегистрированы, они обеспечивают достаточный уровень защиты. Но нужно помнить, что все-таки разный иммунитет и особенности, в том числе каких-то заболеваний, с которыми живет человек", - сказал он.

Министр пояснил, что влиять на невыработку иммунитета после вакцинации могут определенные виды иимуносупрессии, прием некоторых препаратов, которые могут снижать уровень иммунного ответа и другие факторы.

Российские вакцины

На сегодняшний день в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

"Сейчас она проходит клинические исследования. Мы ожидаем, что в середине декабря они должны завершить и подать нам документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета [после применения вакцины]", - добавил Мурашко.