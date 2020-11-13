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Пандемия COVID-19

Правительство снизило в четыре раза цену на препараты для лечения коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что "Коронавир", "Авифавир", "Ареплевир" вошли в перечень жизненно важных лекарств

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Цена на препараты для лечения коронавирусной инфекции "Коронавир", "Авифавир", "Ареплевир" была снижена в четыре раза, поскольку они вошли в перечень жизненно важных лекарств. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены. Дополнительно сегодня государством направлены средства на амбулаторно-поликлинический этап. Необходимо фармацевтическим работникам следить, своевременно заказывать. И производители должны следить за спросом и не отставать", - сказал он.

Сейчас в России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" ("Химрар"), "Арепливир" (Биохимик) и "Коронавир" (Р-Фарм). Все они относятся к одному МНН Фавипиравир.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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