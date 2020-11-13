Кубинские медики выявили коронавирус у восьми российских туристов

ГАВАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Кубинские медицинские специалисты выявили коронавирусную инфекцию по меньшей мере у восьми россиян, находящихся в качестве туристов на острове Кайо-Коко. Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения республики.
Согласно предписаниям ведомства, они должны находиться в изолированной части отеля, специально подготовленной для подобных ситуаций.
На прошлой неделе Минздрав сообщал о госпитализации 12 россиян.
На сегодняшний день в республике зафиксировано более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 131 человек умер.