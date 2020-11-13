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Пандемия COVID-19

Более 53 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 1 312 170 человек

ТАСС, 13 ноября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 53 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 53 089 514, умерли 1 312 170 человек, выздоровели 34 278 413 заразившихся. Наибольшее число заражений - 10 607 221 случай - выявлено в США. Далее по числу заражений следует Индия с 8 728 795 выявленными случаями заражения и Бразилия, где заразились 5 781 582 человека.

Россия занимает пятое место по числу зафиксированных случаев инфицирования. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 880 551 случай заражения, выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443.

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