В Мордовии учредили медаль в честь рекордных результатов в сельском хозяйстве в 2020 году

ТАСС, 13 ноября. Власти Мордовии, где в этом году собрали рекордный урожай зерна - 1,7 млн тонн, учредили памятную медаль, которой наградят 24 тыс. работников отрасли, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба правительства республики.

"Чтобы отметить вклад каждого работника АПК в наш общий успех, мной принято решение учредить памятную медаль "Участник достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Некоторое время уйдет на ее изготовление. Но я могу сказать, что в ближайшие месяцы данной медалью в торжественной обстановке будет награжден каждый работник сельского хозяйства республики - всего более 24 тыс. человек!" - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.

По его словам, рекорд стал возможен благодаря грамотному управлению сельским хозяйством, применению на полях передовых технологий и современной техники, активной поддержке со стороны федерального центра. "Результаты этого года доказывают - у нас есть все необходимое, чтобы стабильно собирать урожай на уровне полутора миллиона тонн зерна, а в дальнейшем выйти на рубеж в 2 млн тонн", - отметил Волков.

По данным правительства региона, объемы сельскохозяйственного производства в Мордовии растут уже восемь лет подряд, в этом году в республике собран максимальный за всю историю урожай зерна - на 17% больше уровня 2017 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Также удерживаются собственные рекорды в производстве мяса и яиц, достигнут максимальный рост молочной продуктивности: республика вышла на первое место в России по производству молока на душу населения (за десять месяцев - 506 кг на человека).