Петербург вводит новые ограничения на фоне коронавируса, которые продлятся до 15 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга вводят с субботы новые ограничения на фоне роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, они продлятся до 15 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

"На сегодняшний день в городе свободны 17% коек. Тенденция роста заболеваемости сохраняется. Семьдесят пять процентов от числа заболевших - это петербуржцы в возрасте 30-49 лет. Рост числа госпитализируемых по сравнению с прошедшей неделей составил 17%", - говорится в сообщении.

Новые ограничения касаются численности посетителей массовых мероприятий, работы медицинских организаций, кружков и секций, допуска посетителей в театры

Не больше 50 человек

В субботу вступает в силу ограничение на мероприятия численностью более 50 человек. Это касается мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе. События, в которых планируется более 50 участников, должны согласовывать с исполнительными органами власти Петербурга.

Кружки, секции, клубы и студии, занятия в которых проходят в помещениях госучреждений города, приостанавливают работу. Ограничение действует вне зависимости от возраста посещающих. Исключением стали программы спортивной подготовки и образовательные программы.

Дополнительные общеразвивающие программы в помещениях госорганизаций допбразования, в соответствии с ранее введенным ограничением, остаются под запретом.

Новые ограничения коснулись работы театров, кинотеатров, концертных залов. Теперь количество гостей не должно превышать 50% от числа зрительских мест. Посетители с входным билетом без указания зрительского места - например, с билетом на танцпол - не будут допущены на мероприятие.

Исключения составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября большая часть билетов была продана.

Ограничение на работу медорганизаций

Медицинские организации, участвующие в программе ОМС, с 14 ноября приостанавливают профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Новым постановлением также усиливаются меры в отношении горожан старше 65 лет - для них обязательна самоизоляция. Пожилым людям разрешается покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, а также для посещения ближайших магазинов, выноса мусора, прогулок и занятий физкультурой и спортом.

Работодатели обязаны с понедельника перевести работников старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Ограничение не коснется педагогических работников, сотрудников сферы транспорта, торговли и здравоохранения. Исключение составляют граждане, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для работы организации. При этом работодатель обязан обосновать необходимость нахождения сотрудника на рабочем месте. Эту информацию и телефонные номера таких сотрудников работодатель должен направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Действующие ограничения

С 9 по 29 ноября в Петербурге приостановлена деятельность фудкортов и фуд-плейсов. Исключение - расположенные на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. До 29 ноября действует временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 мск до 06:00 мск. В это время гражданам запрещается там находиться.

По последним данным, в Петербурге выявили 77 908 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 46 783 человека, умерли 4 446. За последние сутки в городе выявили 1 756 случаев заражения - максимум за время пандемии.