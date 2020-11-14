В Красном Кресте выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с РФ по Карабаху

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заинтересован в развитии сотрудничества с Россией по гуманитарным вопросам, касающимся Нагорного Карабаха. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель МККК Рут Хетерингтон в связи с предстоящим 17 ноября визитом в Москву президента организации Петера Маурера.

"Президент Петер Маурер посетит Москву с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова, - сказала она. - Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе - один из вопросов, которые будут обсуждены. МККК ожидает обмена мнениями по темам, вызывающим озабоченность в гуманитарном плане".

Как подчеркнула Хетерингтон, Красный Крест "ожидает дальнейшего улучшения нашего сотрудничества, направленного на облегчение воздействия конфликта на гражданских лиц, чтобы лучше ответить на их нужды". В МККК хотели бы также "обсудить практические модальности" укрепления роли организации в качестве нейтрального посредника в передаче задержанных в ходе конфликта лиц и останков погибших.

Петер Маурер прибудет 17 ноября в Москву, где проведет встречи по линии МИД, Минобороны и МЧС России. Об этом сообщил в пятницу Сергей Лавров в ходе видеосовещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха с участием президента РФ Владимира Путина. Глава российского МИД отметил, что МККК давно работает в Нагорном Карабахе и долгие годы присутствует в самом Степанакерте. "После начала боевых действий это присутствие они вынужденно эвакуировали в Ереван. Сейчас они туда вернулись и опять возобновляют там свою работу. Тоже заинтересованы в налаживании координации с нашими представителями", - подчеркнул министр.

В четверг Лавров сообщил, что президент МККК приедет в Москву на следующей неделе для обсуждения того, как Красный Крест может возобновить свою работу в Нагорном Карабахе, в частности, по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц.