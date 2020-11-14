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Пандемия COVID-19
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В США зафиксировали рекордный прирост числа заражений коронавирусом за сутки

Врачи подтвердили 154 576 новых случаев
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© AP Photo/Eduardo Verdugo

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень - 154,5 тыс. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По сведениям университета, в США 13 ноября было подтверждено 154 576 случаев заражения новым коронавирусом. Данный показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже 12 дней. Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября - 153 496 случаев, а 11 ноября - 143 231. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.

Техас стал первым американским штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Теперь к нему присоединилась Калифорния (1 009 885 случаев).

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 10,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 244 169 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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