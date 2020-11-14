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Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона

Паромную переправу закрыли 12 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк (Хабаровский край), в субботу возобновила работу после улучшения погоды в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском морском пароходстве.

"Паромы "Сахалин-10" и "Сахалин-9" сегодня утром вышли из порта Ванино и сейчас движутся к Сахалину. Третий паром "Сахалин-8" выйдет из Ванина в 20:00 по сахалинскому времени (12:00 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Паромная переправа закрылась 12 ноября. Хабаровский край оказался под влиянием циклона, принесшего в регион штормовой ветер и дожди со снегом. Затронула непогода и Сахалинскую область. Несколько дней на островах шли дожди. В Татарском проливе отмечалось сильное волнение, опасное для судов малого размера. Все три парома с 12 ноября пережидали непогоду в порту Ванино.

Сейчас погода в двух регионах улучшается. На Сахалине пасмурно, ветра нет, температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 5 градусов. В Хабаровском крае выглянуло солнце, температура воздуха - 0 градусов и ниже.

Теги
РоссияХабаровский край
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