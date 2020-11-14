В Хабаровске около 200 человек участвуют в акции в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в субботу около 200 человек в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам еженедельно снижается. В несанкционированной акции на площади Ленина в Хабаровске сегодня опять приняли участие менее 200 человек. Они находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Акция началась у здания краевого правительства на площади Ленина, затем люди двинулись по центральным улицам. Из-за пандемии в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции. За ходом акции наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

"<…> только за период с 5 по 12 ноября судебными органами рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 13 штрафов на общую сумму в 121 тыс. рублей, шесть административных арестов (на срок от 1 до 9 суток). Сотрудниками ГИБДД вручено 12 предостережений автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации", - говорится в сообщении.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Самые многочисленные митинги проходят по субботам.