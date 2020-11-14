Власти Бурятии на две недели закрыли ТЦ, кафе, бани и фитнес-клубы из-за коронавируса

ТАСС, 14 ноября. Правительство Республики Бурятия приостановило с 16 ноября на две недели работу торговых центров, заведений общественного питания, бань, фитнес-клубов и других объектов из-за эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщается в субботу на официальном портале республики.

"С целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Напомню, что ранее мы уже ввели требование о переводе 30% работников всех организаций на дистанционный режим работы", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Как подчеркнул Цыденов, ограничения вводятся только на две недели и не будут продлеваться. На более долгий срок могут быть закрыты только те объекты, где Роспотребнадзор найдет нарушения ограничений. Также власти региона решили с понедельника перевести часть школьников на дистанционное обучение.

"В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населенных пунктах республики очно к учебе приступят только 9-е и 11-е классы. Все остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме. Поскольку для первых классов дистанционное образование - мера очень условная, они не переводятся на дистанционное образование. Для них на две недели продлеваются каникулы. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая", - отметил глава республики.

За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 235 случаев заражения, за все время - 14 838. Выписаны 9 643 человека, 280 пациентов умерли. Занятость коечного фонда составляет 82,5%.

В регионе сохраняется масочный режим, под запретом массовые мероприятия, работа детских развлекательных центров, ночных клубов, спа-салонов, соляриев. Также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.